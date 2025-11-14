Al menos un muerto y más de 20 heridos en un ataque masivo de Rusia contra Kiev: parte de la capital está sin calefacción

Una persona ha muerto y al menos 24 más han resultado heridas esta madrugada en un ataque masivo ruso contra la capital ucraniana, según informó la Administración Militar Regional de Kiev.



El alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, ha explicado que el ataque ha provocado daños en los conductos de distribución de energía térmica de la capital. También advirtió sobre posibles cortes en el suministro de agua y electricidad.



Una parte del distrito de Desná de la capital está sin calefacción a consecuencia de ello.

🇷🇺🚀🛩️💥🇺🇦 #URGENTE: Caos absoluto en Kiev: drones kamikazes rusos Geran alcanzan sus objetivos y la defensa aérea ucraniana intenta interceptarlos. Una locura. pic.twitter.com/H1VLe2HsQn — 𝔻𝕖𝕤𝕕𝕖 𝕃𝕒𝕤 𝕋𝕣𝕚𝕟𝕔𝕙𝕖𝕣𝕒𝕤 (@DOGDEGA) November 13, 2025

Klichkó también ha informado de daños en edificios e infraestructuras de otros siete distritos capitalinos.

El ataque ya ha sido condenado por el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, que, a su regreso de sus visitas a Canadá y Reino Unido, acusó a Rusia de atacar de forma deliberada "casas, hospitales e infraestructura civil y energética".

Sibiga dijo que una treintena de edificios residenciales resultaron dañados en el ataque ruso contra la capital y explicó que entre los heridos hay una mujer embarazada y un niño de 10 años.



El ministro añadió que esperan que se materialicen cuanto antes las decisiones acordadas con el G7 sobre el refuerzo de las defensas aéreas ucranianas y la presión económica contra Rusia -con sanciones y el uso de los activos rusos congelados en Occidente para ayudar a Kiev- para forzar al Kremlin a parar la guerra.