Un herido grave y varios trabajadores atrapados tras derrumbarse en Roma una torre medieval en restauración

Una parte de la Torre dei Conti, una construcción medieval situada en el centro de Roma, cerca de los Foros Imperiales, se ha derrumbado este lunes mientras se realizaban trabajos de restauración, lo que obligó a los bomberos a rescatar a cinco operarios, uno de ellos en estado grave.



Un primer derrumbe ocurrió alrededor de las 11:20 hora local (10:20 GMT) y dejó a cinco trabajadores atrapados.



Uno de ellos resultó herido grave y fue trasladado a un hospital de la capital, mientras que otros tres fueron auxiliados tras quedar bloqueados en los andamios de apoyo a la torre.

Breaking news: Part of the ancient Torre dei Conti has collapsed in the heart of Rome's Imperial Forums. Rescuers are on-site searching for victims. A reminder of Rome’s rich history—and its vulnerabilities. #Rome #AncientHistory #BreakingNews #TorreDeiConti pic.twitter.com/XFdAUDsK53 — ceanpolitics (@ceanglobal) November 3, 2025

Alrededor de una hora y media después se produjo un segundo derrumbe, mientras los bomberos trabajaban en el rescate del quinto operario, que seguía atrapado, aunque los equipos de emergencia resultaron ilesos.



Hasta el lugar se desplazaron tres equipos de bomberos, con dos escaleras mecánicas y unidades especiales.



La Torre dei Conti, actualmente reducida a un tercio de su altura original, es un ejemplo de las casas-torre medievales de Roma, construidas como residencias y fortalezas de familias nobles y autoridades eclesiásticas.

Roma, crollata parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: un operaio è grave. Il momento del secondo crollo https://t.co/lTqzgRUUkV pic.twitter.com/7g5ekQsj2S — Il Foglio (@ilfoglio_it) November 3, 2025

Erigida sobre los restos del Templo de la Paz, fue ampliada en 1203 por el papa Inocencio III para su familia, los Condes de Segni, y revestida con losas de travertino procedentes de los Foros Imperiales.

Originalmente alcanzaba entre 50 y 60 metros de altura, pero fue reducida por los terremotos que afectaron la ciudad entre los siglos XIV y XVII.

News flash! Portion of 13th century Tor dei Conti - subject to restoration- collapsed this morning!! (Next door is new portion of Forum of Peace excavation) @AncientRomeLive (images sent from

Colleague) pic.twitter.com/lVBI9e7Fx2 — Darius Arya (@DariusAryaDigs) November 3, 2025

Desde 2006, la torre no había sido utilizada ni mantenida, lo que llevó a su degradación interior y exterior, motivo por el cual el Ayuntamiento de Roma y la Superintendencia impulsaron un proyecto de recuperación estructural y restauración.



En concreto, según la página web del Consistorio, los trabajos estaban enfocados a "la seguridad y la salvaguardia de la torre y de su parte subterránea".