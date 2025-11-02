Diez heridos, nueve de ellos en estado grave, tras un ataque a puñaladas en un tren en Cambridge

Un hombre herido camina por la acera tras un apuñalamiento en la estación de tren de Huntingdon. Reuters

Diez personas han sido hospitalizadas, nueve de ellas en estado grave, tras un ataque con arma blanca la noche del sábado a bordo de un tren en la región de Cambridge, en el este de Inglaterra, informó la policía británica de transportes.

Hay al menos dos detenidos por la agresión, de los que por el momento se desconoce su identidad o sus motivos.

La secretaria de Interior, Shabana Mahmood, confirmó la detención de esas dos personas y pidió al público "evitar comentarios y conjeturas en esta etapa preliminar".

#BREAKING: The Terrorist attack in Huntingdon is believed to have begun shortly after the train left Peterborough station, with travellers hiding in toilets as one suspect carried a 'big knife', witnesses have said.

Police have arrested two suspects.

Police have arrested two suspects.pic.twitter.com/8WRbtAHpD7 — RC (@RealChange__) November 2, 2025

Por su parte, el responsable de Interior de la oposición conservadora, Chris Philp, describió el suceso como "un ataque masivo brutal" y exigió a la policía que provea información de inmediato, algo que está tardando en hacer más allá de confirmar las dos detenciones.

La emisora Sky News entrevistó a un testigo que describió a uno de los atacantes como un hombre de raza negra y vestido completamente de negro, con una capucha, que gritaba: ¡Al suelo! ¡Al suelo!, mientras blandía un cuchillo de larga hoja, antes de ser reducido con un táser por la policía.

El tren, un convoy de recorrido regional (LNER) del este de Inglaterra, había salido del norte de Inglaterra y se dirigía hacia la estación de King´s Cross en Londres, y su parada en Huntingdon no estaba prevista, sino que fue forzada ante la alarma creada por el ataque.

Fue allí donde la policía practicó los dos arrestos y llevó a los detenidos a comisaría. El dispositivo de policías y ambulancias desplegado en esta área rural fue de decenas de vehículos con las sirenas encendidas, lo que puede dar una idea de la gravedad del incidente.

La estación de Huntingdon fue cerrada al público durante varias horas y el tráfico ferroviario interrumpido, según la compañía nacional de ferrocarriles. Igualmente, la carretera A1307 que conduce a Huntingdon fue cerrada.

La policía recibió un aviso a las 7:39 hora local de una ataque a bordo del tren, y llegó a tiempo de arrestar a dos de los presuntos autores. En total, la emisora BBC asegura que la policía recibió hasta 999 llamadas.

El alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, Paul Bristow, escribió en su cuenta de X que había recibido informes de "escenas horrendas" en el tren de Huntingdon, pero no ofreció otros detalles.

Testigos interrogados por el diario The Times indicaron haber visto a un hombre armado con un gran cuchillo y a pasajeros escondiéndose en los baños del tren para protegerse. Un testigo dijo haber visto "sangre por todas partes".

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha definido el incidente como “profundamente preocupante” y ha pedido a los ciudadanos que sigan las instrucciones de la policía.