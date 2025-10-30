Prisión provisional para dos sospechosos del robo de joyas del Louvre tras "reconocer parcialmente" los hechos

Agentes antidisturbios de la CRS francesa se encuentran cerca de la pirámide de cristal del Museo del Louvre , tras la detención por parte de la policía francesa de los sospechosos del robo del Louvre , en París, Francia, el 27 de octubre de 2025. Reuters

Un juez de instrucción ha imputado a los dos detenidos por la Policía francesa por participar presuntamente en el robo de joyas del Museo de Louvre del pasado 19 de octubre y ha decretado su prisión provisional, según ha anunciado este miércoles la Fiscalía de París.



En un comunicado, la Fiscalía detalla que ambos fueron formalmente acusados de "robo en banda organizada y asociación de criminales en vista de cometer un delito", cargos que pueden acarrear hasta 15 y 10 años de cárcel, respectivamente.



Los dos sospechosos, que estaban bajo custodia policial desde el pasado fin de semana, son dos hombres, uno de 34 años de nacionalidad argelina e instalado en Francia desde 2010 -arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle justo cuando intentaba embarcar a su país de origen-, y otro francés de 39 años y original de Aubervilliers, en las afueras de París.

Fingiendo ser unos operarios, ambos están acusados de penetrar en la Galería de Apolo del museo, gracias a una grúa que los elevó hasta un balcón, desde donde entraron en la galería de la que se llevaron joyas de la Corona francesa valoradas en 88 millones de euros, aunque su valor patrimonial es incalculable. Aún no se ha dado con el paradero de los tesoros sustraídos.



Durante su custodia policial desde el pasado domingo en los locales centrales de la Policía Judicial (PJ) de París, los dos sospechosos "reconocieron parcialmente los hechos", contó este mismo miércoles la fiscal de París, Laure Beccuau, en una rueda de prensa. La fiscal no quiso dar más detalles sobre la confesión de los dos arrestados, "para no interferir en la investigación".

"Mantengo la esperanza de que las encontraremos y las devolveremos al Louvre y a la nación. Esas joyas son invendibles, quien las comprara sería considerado culpable de complicidad con el crimen. Todavía tiene tiempo de devolverlas", aseguró.

Beccuau explicó que fue determinante para el avance de las investigaciones las trazas de ADN de los dos hombres encontradas, detectadas en una de las motocicletas que el grupo utilizó en la fuga; y en el otro, en una de las dos vitrinas que se rompieron para robar las joyas, así como en algunos de los objetos abandonados por los ladrones en su huida.



Ambos sospechosos tenían antecedentes penales, uno de ellos por delitos de circulación y el otro por robo agravado, en concreto por tratar de sustraer un cajero automático estrellando un vehículo.

No descarta un robo por encargo

La fiscal ha asegurado que por el momento nada indica que los ladrones tuvieran cómplices en el interior del museo, pero no descarta que existan otros responsables ni tampoco que el robo fuera por encargo y que exista un posible destinatario de las joyas.

La fiscal ha indicado que se han encontrado 189 pruebas "de diversa naturaleza", tanto en la escena del crimen como en otros registros practicados, al tiempo que se han analizado también las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la ciudad.

Con todo ello, los investigadores han reconstituido los hechos, que confirman que los ladrones llegaron a primera hora de la mañana con una grúa que habían robado el pasado 10 de octubre y que estacionaron junto al museo.

Dos de ellos, vestidos con chalecos amarillos para hacerse pasar por obreros, subieron al balcón y penetraron en la galería a las 9.34 horas.

Cuatro minutos más tarde, bajaron por la misma grúa y huyeron de forma precipitada, por la llegada de la Policía y de miembros de la seguridad del museo, lo que les impidió llevar a cabo su plan de incendiar la grúa, un elemento que ha permitido a los investigadores encontrar en su interior varios indicios.

Se subieron a dos motocicletas donde les aguardaban sus cómplices y se dirigieron a un lugar de la ciudad donde tenían aparcados otros vehículos, en los que pusieron rumbo al este de la capital.

El robo del pasado 19 de octubre en el Louvre, considerado como el del "siglo" por los medios franceses, creó una lluvia de críticas hacia la dirección del museo y el ministerio de Cultura, al que achacan no haber protegido suficientemente una de las instituciones más emblemáticas del mundo.



Tanto la ministra de la Cultura, Rachida Dati, como la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, se han visto obligadas a dar explicaciones ante los parlamentarios franceses para aplacar la consternación nacional e internacional provocada por el suceso.