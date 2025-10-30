La Policía francesa detiene en París a cinco sospechosos más por el robo de joyas en el Museo del Louvre

Las claves nuevo Generado con IA La Policía de París detuvo a un tercer sospechoso relacionado con el robo de joyas en el Museo del Louvre. El sospechoso fue arrestado en la región de París y está siendo interrogado por los investigadores. Los otros dos detenidos han sido acusados de "robo en banda organizada y asociación de criminales", enfrentando penas de hasta 15 y 10 años de cárcel.

La Policía francesa ha detenido a cinco personas más por el peliculesco robo de joyas en el Museo del Louvre del pasado 19 de octubre. Según ha adelantado la emisora RTL, los sospechosos fueron arrestados el miércoles por la noche de forma simultánea en distintos lugares de la región de París y se encuentran bajo custodia de los investigadores para ser interrogados.

Un juez decretó también el miércoles prisión provisional para los otros dos detenidos por el golpe que ha sacudido a Francia, llevándose algunas de las piezas más valiosas del museo más visitado del mundo. Según la Fiscalía de París, ambos fueron formalmente acusados de "robo en banda organizada y asociación de criminales en vista de cometer un delito", cargos que pueden acarrear hasta 15 y 10 años de cárcel, respectivamente.

Los dos sospechosos, que estaban bajo custodia policial desde el pasado fin de semana, son dos hombres, uno de 34 años de nacionalidad argelina e instalado en Francia desde 2010 -arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle justo cuando intentaba embarcar a su país de origen-, y otro francés de 39 años y originario de Aubervilliers, en las afueras de París.

Así fueron los siete minutos del robo en el Louvre. Sandra Vilches

Fingiendo ser unos operarios, ambos están acusados de penetrar en la Galería de Apolo del Louvre gracias a una grúa que los elevó hasta un balcón, desde donde entraron en la sala de la que se llevaron joyas de la Corona francesa valoradas en 88 millones de euros y de un valor patrimonial incalculable. Las piezas sustraídas siguen en paradero desconocido.



Los dos sospechosos "reconocieron parcialmente los hechos", según detalló en una rueda de prensa la fiscal de París, Laure Beccuau. Aunque no quiso dar más detalles sobre la confesión "para no interferir en la investigación", indicó que fueron clave para su detención las huellas y trazas de ADN detectadas en una de las motocicletas que el grupo utilizó en la fuga y en una de las dos vitrinas que se rompieron para robar las joyas, así como en algunos de los objetos abandonados.

"Mantengo la esperanza de que las encontraremos y las devolveremos al Louvre y a la nación. Esas joyas son invendibles, quien las comprara sería considerado culpable de complicidad con el crimen. Todavía tiene tiempo de devolverlas", aseguró Beccuau.

La fiscal indicó que ambos sospechosos tenían antecedentes penales, uno de ellos por delitos de circulación y el otro por robo agravado por tratar de sustraer un cajero automático estrellando un vehículo, y no descartó que se trate de un robo por encargo y que exista un posible destinatario de las joyas.

Reconstrucción de los hechos

En base a las pruebas recabadas los investigadores han sido capaces de reconstruir la operación. Según sus conclusiones, los ladrones llegaron a primera hora de la mañana con una grúa que habían robado el pasado 10 de octubre y que estacionaron junto al museo. Dos de ellos, vestidos con chalecos amarillos para hacerse pasar por obreros, subieron al balcón y penetraron en la galería a las 9.34 horas.

Cuatro minutos más tarde bajaron por la misma grúa y huyeron de forma precipitada ante la llegada de la Policía y de miembros de la seguridad del museo, lo que les impidió llevar a cabo su plan de incendiar la grúa, un comportamiento que ha permitido a los investigadores encontrar en su interior varios indicios.

Se subieron a dos motocicletas donde les aguardaban sus cómplices y se dirigieron a un lugar de la ciudad donde tenían aparcados otros vehículos, en los que pusieron rumbo al este de París.