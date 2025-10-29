El populista Andrej Babis forma Gobierno con dos partidos euroescépticos tras ganar las elecciones en República Checa

Las claves nuevo Generado con IA Andrej Babis, ganador de las elecciones del 4 de octubre, formará gobierno en República Checa con dos partidos euroescépticos. El nuevo gobierno checo estará conformado por el movimiento ANO, Libertad y Democracia Directa (SPD) y Motoristas Unidos, sumando 108 diputados. Babis, ex primer ministro y uno de los hombres más ricos del país, lidera un gobierno con propuestas centradas en recortes de ayudas a Ucrania y enfoque en problemas internos.

El magnate populista Andrej Babis, vencedor de las elecciones legislativas del pasado 4 de octubre en la República Checa, ha anunciado este miércoles que ha alcanzado un acuerdo con otros dos partidos, ambos euroescépticos, para formar el nuevo Gobierno.



"Tenemos acordado el acuerdo de coalición y lo firmaremos el lunes 3 de noviembre", ha dicho Babis en un mensaje difundido en redes sociales.



Junto al movimiento de Ciudadanos Descontentos (ANO) el futuro Ejecutivo estará integrado también Libertad y Democracia Directa (SPD), de extrema derecha, y Motoristas Unidos, que se opone al Pacto Verde de la UE. Los tres partidos suman 108 de los 200 diputados del Parlamento.

Sin embargo, aún quedan por ajustar algunos puntos del acuerdo de coalición, tanto del programa como del reparto de carteras y la., según admitió el futuro primer ministro, que ya ocupó ese cargo entre 2017 y 2021.

El documento definitivo del acuerdo deberá ser presentado esta misma semana al presidente del país, Petr Pavel, quien entregó el pasado lunes a Babis el encargo oficial de formar al Gobierno que sucederá al Ejecutivo de centroderecha encabezado por el conservador Petr Fiala.

Antes de dar ese paso, Pavel había manifestado ciertas reticencias ante un posible cambio de rumbo en la política exterior, sobre todo si cuestionaría el anclaje del país en las estructuras euroatlánticas.



Babis ya ha comunicado al presidente que no habrá referendo sobre la permanencia en la Unión Europea y la OTAN, una idea que promueve sobre todo el ultranacionalista SPD

El líder y fundador de ANO, uno de los hombres más ricos del país con una fortuna milmillonaria, fue primer ministro entre 2017 y 2021, una gestión marcada por varios escándalos por supuesto fraude por el cobro de subsidios para su conglomerado agroindustrial 'Agrofert', que aún no están resueltos.



Si bien no está considerado como prorruso, la campaña del empresario de 71 años estuvo marcada por la propuesta de cortar las ayudas a Ucrania para centrarse más en las necesidades de los ciudadanos checos, que sufrieron una fuerte subida de los precios y recortes presupuestarios bajo el Gobierno de Fiala.