Caos total en Francia: un acto vandálico deja sin trenes de alta velocidad a miles de personas y afecta a la ruta con Barcelona

Las claves nuevo Generado con IA Un acto de vandalismo en la línea de alta velocidad entre Lyon y Valence ha interrumpido la circulación de trenes en uno de los corredores ferroviarios más transitados de Francia, afectando rutas hacia Marsella, Montpellier y Barcelona. La SNCF informó que la circulación de trenes está "fuertemente perturbada" debido a un incendio en unas instalaciones de señalización, lo que obliga a prever numerosas cancelaciones de trenes. Se recomienda a los viajeros que utilizan las líneas afectadas, como las de Barcelona-Lyon y Barcelona-París, posponer sus viajes y verificar el estado de sus trenes antes de ir a la estación.

Un acto de vandalismo en la línea de alta velocidad entre Lyon y Valence ha obligado este lunes a interrumpir la circulación de trenes en ese corredor ferroviario, uno de los de mayor tráfico de Francia desde el norte del país, en dirección a destinos como Marsella, Montpellier o Barcelona.



La compañía ferroviaria estatal SNCF indicó en su página web desde primera hora de la mañana que la circulación de trenes estaba "fuertemente perturbada" y que había que prever "numerosas cancelaciones de trenes", sin dar cifras.



La razón de esos problemas fue "un acto de vandalismo en la línea de alta velocidad" que había obligado a suspender el tráfico entre Lyon y Valence, señaló. En concreto, se trata de un incendio en unas instalaciones de señalización.

Cette nuit, des câbles ferroviaires ont été volontairement incendiés au sud de Valence TGV.



Ces actes de vandalisme inacceptables perturbent fortement le trafic : plusieurs dizaines de TGV sont impactés.



Je pense aux voyageurs touchés par ces retards importants en cette période… — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) October 27, 2025

La Sociedad Nacional de Ferrocarriles pidió a los clientes que utilizan líneas que pasan por ese corredor del Ródano que aplacen sus viajes y que verifiquen si se mantienen sus trenes antes de ir a la estación.



Entre los afectados están los que viajan en las líneas Barcelona-Lyon y Barcelona-París.



Este gran incidente se produce en plenas vacaciones escolares de otoño en Francia, que suponen un aumento de los desplazamientos por ocio en el interior del país.