Caos total en Francia: un acto vandálico deja sin trenes de alta velocidad a miles de personas y afecta a la ruta con Barcelona
Este gran incidente se produce en plenas vacaciones escolares de otoño en Francia, que suponen un aumento de desplazamientos por ocio en el interior.
Más información: Renfe no planea reactivar su tren nocturno pese a que la Ley de Movilidad Sostenible estudiará su viabilidad
Las claves
nuevo
Generado con IA
Un acto de vandalismo en la línea de alta velocidad entre Lyon y Valence ha interrumpido la circulación de trenes en uno de los corredores ferroviarios más transitados de Francia, afectando rutas hacia Marsella, Montpellier y Barcelona.
La SNCF informó que la circulación de trenes está "fuertemente perturbada" debido a un incendio en unas instalaciones de señalización, lo que obliga a prever numerosas cancelaciones de trenes.
Se recomienda a los viajeros que utilizan las líneas afectadas, como las de Barcelona-Lyon y Barcelona-París, posponer sus viajes y verificar el estado de sus trenes antes de ir a la estación.
Un acto de vandalismo en la línea de alta velocidad entre Lyon y Valence ha obligado este lunes a interrumpir la circulación de trenes en ese corredor ferroviario, uno de los de mayor tráfico de Francia desde el norte del país, en dirección a destinos como Marsella, Montpellier o Barcelona.
La compañía ferroviaria estatal SNCF indicó en su página web desde primera hora de la mañana que la circulación de trenes estaba "fuertemente perturbada" y que había que prever "numerosas cancelaciones de trenes", sin dar cifras.
La razón de esos problemas fue "un acto de vandalismo en la línea de alta velocidad" que había obligado a suspender el tráfico entre Lyon y Valence, señaló. En concreto, se trata de un incendio en unas instalaciones de señalización.
Cette nuit, des câbles ferroviaires ont été volontairement incendiés au sud de Valence TGV.— Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) October 27, 2025
Ces actes de vandalisme inacceptables perturbent fortement le trafic : plusieurs dizaines de TGV sont impactés.
Je pense aux voyageurs touchés par ces retards importants en cette période…
La Sociedad Nacional de Ferrocarriles pidió a los clientes que utilizan líneas que pasan por ese corredor del Ródano que aplacen sus viajes y que verifiquen si se mantienen sus trenes antes de ir a la estación.
Entre los afectados están los que viajan en las líneas Barcelona-Lyon y Barcelona-París.
Este gran incidente se produce en plenas vacaciones escolares de otoño en Francia, que suponen un aumento de los desplazamientos por ocio en el interior del país.