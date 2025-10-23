León XIV y Carlos III hacen historia: por primera vez un papa y el líder de la Iglesia anglicana rezan juntos

Las claves nuevo Generado con IA Por primera vez en la historia, el Papa León XIV y el rey Carlos III, líder de la Iglesia anglicana, rezan juntos en la Capilla Sixtina. La oración ecuménica, dedicada a la defensa del medio ambiente, se realizó en presencia de los frescos de Miguel Ángel y Botticelli. El encuentro simboliza la reconciliación histórica entre la Iglesia católica y la anglicana, separadas desde la época de Enrique VIII. Antes de la ceremonia, León XIV y los reyes británicos mantuvieron una reunión privada en la Biblioteca apostólica del Vaticano.

La Capilla Sixtina ha sido escenario este jueves de un acontecimiento inédito. Por primera vez en la historia los líderes de las Iglesias católica, el papa de Roma, y anglicana, el rey de Inglaterra, han celebrado un rezo conjunto. León XIV y Carlos III han presidido la oración ecuménica, en inglés, dedicada a la defensa del medio ambiente.

Ante los frescos de Miguel Ángel y de Botticelli, con el fondo del Juicio Final, Carlos III, con traje azul, y la reina Camila, con un vestido negro y velo, se sentaron a la izquierda del altar, al lado de León XIV y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, que ocuparon la parte central.

El Papa se ha encargado de presidir la oración junto con Cottrell, ya que la cabeza de la Iglesia anglicana, la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, no empezará en su cargo hasta enero y por tanto no participó en esta visita. Pero los monarcas ingleses se han situado a la misma altura que los líderes religiosos, cerca del altar.

El papa León XIV recibe a los reyes Carlos III y Camila en una audiencia privada en el Vaticano. Reuters / Vaticano

La ceremonia es histórica porque se trata de la primera vez desde que Enrique VIII decidió romper con la Iglesia católica en 1534 y crear la Iglesia de Inglaterra, una decisión motivada por razones personales -el rechazo de Clemente VII a concederle la bula para divorciarse de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena- pero que sus sucesores en el trono consolidarían en los siglos posteriores, que los líderes católico y anglicano comparten rezo.

En la Capilla Sixtina ha sonado la música de Thomas Tallis, un célebre compositor inglés del siglo XVI que acabó ejerciendo en la corte de Londres y que, siendo católico, le tocó vivir en primera persona el violento conflicto religioso.

Antes de este acto, León XIV y los reyes británicos se reunieron en privado durante cerca de 45 minutos en la Biblioteca apostólica. Carlos III, que ya había visitado el Vaticano como príncipe, le entregó al pontífice una gran fotografía de plata y un ícono de San Eduardo, el Confesor. Por su parte, el Papa le donó una versión a escala del mosaico de 'Cristo Pantocrátor' de la Catedral Normanda de Cefalú, en Sicilia, realizada en los talleres del Vaticano.

Los reyes británicos se encuentran en una visita de Estado al Vaticano con el objetivo de estrechar los lazos entre la Iglesia católica y la Comunión anglicana casi cinco siglos después de su turbulenta separación. "Existe la fuerte sensación de que este momento en el extraordinario marco de la Capilla Sixtina ofrece una especie de sanación de la historia", declaró a la agencia Reuters el reverendo anglicano James Hawkey, teólogo canónigo de la Abadía de Westminster.