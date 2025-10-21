Sánchez, excluido de nuevo del núcleo duro de líderes europeos que respaldan a Zelenski frente al pacto entre Trump y Putin

La declaración conjunta aboga por mantener la presión económica sobre Rusia y destaca un préstamo de 140.000 millones de euros a Ucrania, financiado con fondos rusos congelados.

Aunque España es la cuarta potencia de la UE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a ser excluido del núcleo duro de líderes europeos que han definido cómo debe responder Bruselas al nuevo bandazo de Donald Trump sobre Ucrania y su próxima reunión con Vladímir Putin en Budapest.

Sánchez no figura entre los 10 firmantes del comunicado conjunto publicado este martes con el objetivo de arropar al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, después de que Trump haya vuelto a sugerir que Kiev tendrá que ceder territorio a Rusia en cualquier acuerdo de paz.

En contraste, la declaración, que también está rubricada por el propio Zelenski, sostiene que "la actual línea de contacto debe ser el punto de partida para las negociaciones". "Seguimos comprometidos con el principio de que las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza", añade.

El texto lleva la firma de los líderes de Reino Unido, Keir Starmer; Alemania, Friedrich Merz; Francia, Emmanuel Macron; Italia, Giorgia Meloni; Dinamarca, Mette Frederiksen; Finlandia, Alexander Stubb; y Noruega, Jonas Gahr Støre.

La declaración está suscrita además por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Sánchez también fue marginado de la llamada conjunta de varios líderes europeos con Zelenski después de que éste se reuniera en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos.

Fue en este encuentro en el que Trump le exigió que acepte las cesiones territoriales en la región del Donbás que le reclama Vladímir Putin a cambio de poner fin a la guerra y le avisó de que el Kremlin "destruirá" Ucrania si no lo hace, según ha relatado el Financial Times.

En la llamada posterior con Zelenski participaron Von der Leyen, Macron, Merz, Meloni, Starmer, Tusk, Stubb y también el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Gasto en Defensa

El presidente del Gobierno tampoco fue invitado a la misión conjunta a Washington que realizaron la mayoría de estos líderes en agosto para trasladar a Trump su apoyo a Ucrania justo antes de que se reuniera con Vladímir Putin en Alaska.

Ninguno de estos líderes ha explicado en público por qué no se invita a Sánchez a este tipo de encuentros. Lo cierto es que su exclusión de este núcleo duro se ha hecho permanente desde su negativa a aumentar al 5% del PIB el gasto en Defensa tras haberlo firmado en la cumbre de la OTAN de La Haya en junio.

En las últimas semanas, los países nórdicos se han quejado en varias ocasiones de falta de solidaridad de los países del flanco sur, sin citar específicamente a España. Otros Estados miembros, como Alemania o Países Bajos, denuncian que los países del sur no están contribuyendo de forma suficiente a sostener a Ucrania, ni en el aspecto financiero ni en el militar.

En Moncloa admiten que la causa última de estas críticas es la posición que asumió Sánchez en solitario en la cumbre de La Haya, que también le ha cosechado varios ataques del propio Trump, con el respaldo de Rutte.

La declaración de la que ha sido excluido Sánchez señala que "las tácticas dilatorias de Rusia han demostrado una y otra vez que Ucrania es la única parte verdaderamente comprometida con la paz". "Todos podemos ver que Putin sigue eligiendo la violencia y la destrucción", señalan los líderes europeos. A su juicio, Ucrania "debe encontrarse en la posición más fuerte posible: antes, durante y después de cualquier alto el fuego". En paralelo, la comunidad internacional debe "intensificar la presión sobre la economía rusa y su industria de defensa, hasta que Putin esté dispuesto a alcanzar la paz". En este sentido, los firmantes recuerdan que Bruselas está preparando un préstamo de 140.000 millones a Kiev a partir de los fondos rusos congelados desde el estallido de la guerra. En todo caso, los líderes europeos evitan contradecir abiertamente al dirigentes estadounidense y aseguran apoyar "firmemente la posición del presidente Trump de que los combates deben detenerse de inmediato".

La declaración se publica justo antes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los 27 que se celebra este jueves en Bruselas, a la que está previsto que asista en persona el propio Zelenski.