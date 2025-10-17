Trump volvió a decidir sobre la Unión Europea sin contar con Bruselas para cerrar una cita con Putin auspiciada por Orbán

La Comisión Europea se muestra ambigua sobre el encuentro, que podría contradecir las sanciones impuestas a Rusia.

Trump ha organizado una reunión en Budapest con Putin, sin consultar a Bruselas, para discutir la paz en Ucrania.

"La presidenta Von der Leyen considera positivas todas las iniciativas que contribuyan a una paz justa y duradera en Ucrania. Si la reunión sirve para ese objetivo, la acogeríamos favorablemente".

Esta frase llena de ambigüedad y recovecos es la reacción oficial de la Comisión Europea al anuncio por parte de Donald Trump de un nuevo encuentro en persona con Vladímir Putin, que se celebrará en un par de semanas en Budapest.

La política errática del presidente de Estados Unidos respecto a la guerra de Ucrania no para de descolocar a los aliados europeos. Cuando Bruselas daba por hecho que iba a apretar las tuercas al Kremlin, Trump se descuelga anunciando una conversación "muy productiva" con el presidente ruso. Y una reunión precisamente en la capital húngara.

"Budapest es, en esencia, el único lugar de Europa donde hoy en día se podría celebrar una reunión de este tipo, principalmente porque Hungría es casi el único país favorable a la paz", declaró este viernes Viktor Orbán, al que cada vez más dirigentes consideran el 'caballo de Troya' de Rusia en la UE.

El primer ministro húngaro deja claro que no ejecutará la orden de arresto emitida contra Putin por la Corte Penal Internacional. En abril, Orbán ya recibió con honores en Budapest a su homólogo israelí Benjamin Netanyahu, otro mandatario internacional buscado por el tribunal de La Haya por crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza.

Hungría aprobó la pasada primavera marcharse de la Corte Penal Internacional en contra de la línea política defendida por Bruselas, que considera este organismo como una pieza esencial de un orden internacional basado en normas, y no en la ley del más fuerte.

"La retirada solo surte efecto un año después de la notificación del firmante, en este caso Hungría. Y seamos claros: esto no afecta al deber de cooperación de los Estados en relación con las investigaciones y los procedimientos iniciados antes de esa fecha", ha dicho el portavoz de Exteriores del Ejecutivo comunitario, Anouar El Anouni.

"Si Putin aterriza en Budapest, la consecuencia debería ser su detención. Si Hungría no lo hace, no sería constructivo. Pero a nadie le va a sorprender. No es la primera vez que Hungría viola sus obligaciones. Aun así, es problemático", explica un diplomático europeo.

Las sanciones que ha aprobado la UE contra Rusia tampoco servirán para frenar a Putin. Aunque está en la 'lista negra' desde 2022, al presidente ruso no se le aplica la prohibición de entrada en territorio comunitario, sino solo la congelación de activos.

Aunque los aviones rusos tienen prohibido sobrevolar la UE, los Estados miembros que así lo deseen pueden aplicar derogaciones, según explica la Comisión. "En todo caso, me alegro de no tener que encargarme de sus planes de vuelo", ironiza el diplomático.

Si la reunión entre Putin y Trump en Budapest se confirma, los europeos dan por descontado que EEUU les presionará para que permitan y faciliten el viaje del presidente ruso.

Pese al nuevo giro de Trump, la UE cree que no todo esta perdido. "Hemos gastado mucho capital político para explicarle cómo vemos el conflicto. La distinción entre agresor y agredido. La necesidad de que Ucrania esté en la mesa de negociación. Y si se habla de seguridad en Europa, la UE también tiene que tener un asiento", relata otro diplomático.

"El presidente Trump habrá tomado nota de lo que ocurrió la última vez que se acercó a Putin: Putin le traicionó gravemente. Desde la reunión de Alaska hemos visto una fuerte escalada contra Ucrania, así que no creo que Trump permita que eso vuelva a suceder", alega el segundo diplomático.

La propia Von der Leyen, a la que durante meses el republicano ni le cogía el teléfono, ahora mantiene contactos más o menos frecuentes y fluidos con él sobre Ucrania. "En las últimas semanas y meses hay una mayor receptividad en Estados Unidos hacia nuestras posiciones en este asunto".

"Lo que está claro es que Europa seguirá apoyando a Ucrania. No hay trato posible sin Ucrania y la seguridad de Europa se decidirá entre europeos, no entre Putin y Trump", insiste el primer diplomático.