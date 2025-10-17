Trump mantiene que Putin "quiere acabar la guerra" antes de dejar claro si acepta la venta de misiles Tomahawk a Ucrania

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump considera que Vladimir Putin desea terminar la guerra en Ucrania, pero aún no ha tomado una decisión sobre la venta de misiles Tomahawk a Ucrania. La compra de misiles Tomahawk por parte de Ucrania podría cambiar el equilibrio en el conflicto al permitir atacar objetivos rusos a larga distancia. Trump ha propuesto una reunión privada con Putin en Budapest antes de recibir a Volodímir Zelenski, lo que genera preocupación en Bruselas y Kyiv. Rusia ha intensificado sus ataques en Ucrania, mientras Trump acelera el apoyo militar a Kyiv y fomenta la colaboración de inteligencia entre EE.UU. y Ucrania.

La primera vez salió muy mal. En febrero, los estadounidenses sacaron de la Casa Blanca a Volodímir Zelenski a escobazos después de acusarle de "jugar con la Tercera Guerra Mundial". El motivo: el mandamás ucraniano se negó a firmar la rendición ante Rusia. La segunda, en agosto, el tono mejoró. Muchos analistas se preguntaron, de hecho, si Donald Trump estaba a punto de cambiar de bando. Si había llegado a la determinación de fortalecer al invadido para darle más cartas negociadoras ante un agresor con armas nucleares. La tercera fue acompañado de los principales gobernantes europeos.

Pero ni la primera visita ni la segunda ni la tercera generaron tantas expectativas como esta. Los europeos daban ayer por sentado que Estados Unidos, al fin agotado de más promesas que hechos consumados, presionaría al Kremlin para que negocie la paz con Ucrania dándole a Zelenski lo que le piden sus generales: acceso a los misiles Tomahawk. Unos misiles capaces de golpear objetivos militares a más de mil kilómetros de distancia. Por ejemplo: refinerías, cuarteles, fábricas o almacenes de drones.

El presidente Trump ha mantenido abierta la puerta a la venta de estos misiles de crucero con menos entusiasmo que una semana antes. El presidente Zelenski ofrece, a cambio, drones ucranianos. Son rápidos, son precisos y son muy baratos. Trump tampoco ha dejado claro si aceptará la propuesta.

Lo que no esperaba la delegación ucraniana en Washington, cuenta Axios, es que Trump acordaría una nueva reunión a solas con Putin antes de la recepción a Zelenski. Y que aceptaría Budapest como ciudad para el encuentro. Bruselas y Kyiv consideran que Hungría rema a favor de Moscú.

En Alaska, en agosto, Trump prometió una cumbre trilateral —con Putin y Zelenski— que todavía no se ha producido. Lo que sucedió, en cambio, es que Rusia escaló. Atacó el edificio ministerial y los aledaños de la oficina de la Unión Europea en Kyiv. Lanzó drones contra Polonia, violó el espacio aéreo de varios países, alteró el GPS del avión de Ursula Von der Leyen.

Y ocurrió algo más: Trump perdió la paciencia con Putin, aceleró la venta de armamento para Kyiv y permitió que las agencias de inteligencia americanas colaboraran con las ucranianas en la selección de objetivos Rusia adentro.

Putin ha reaccionado a toda prisa a la posibilidad de que Kyiv multiplique el daño contra la industria que sostiene la maquinaria de guerra enemiga. Conviene recordar que Rusia ha perdido más de la quinta parte de su capacidad de refinado de petróleo. Que sus exportaciones de crudo bajaron un 13% el mes pasado. Que la escasez de gasolina es cada vez más común en ciertas regiones del país. Ucrania, cada vez más indefensa ante los bombardeos contra sus ciudades y sus plantas de producción energética, trata de debilitar la potencia de fuego rusa desde el origen.

Trump ha repetido que Putin "quiere acabar la guerra". Zelenski lo duda. "Putin no está preparado", le ha respondido. Antes de recordarle, por cierto, que "no está teniendo éxito en el campo de batalla, está perdiendo muchos soldados y su economía va cuesta abajo".