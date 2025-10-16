El Parlamento de Grecia aprueba ampliar la jornada laboral hasta las 13 horas diarias pese a las huelgas y protestas

Protestas este martes contra la jornada laboral de hasta las 13 horas diarias que hoy ha aprobado el Parlamento griego. Reuters

El Parlamento de Grecia ha aprobado este jueves un proyecto de ley presentado por el Gobierno conservador que puede extender la jornada laboral hasta un máximo de 13 horas diarias, una reforma que ha provocado duras reacciones por parte de los sindicatos y la oposición de izquierdas con manifestaciones masivas y huelgas.



El proyecto fue aprobado gracias a los votos a favor de la conservadora Nueva Democracia, partido del primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, y que tiene mayoría absoluta, mientras que toda la oposición votó en contra, excepto el izquierdista Syriza, que se retiró de la votación para "no legalizar con su voto" lo que calificó como una "ley monstruosa".

Este proyecto de ley permite que un empleador solicite a los trabajadores trabajar hasta 13 horas diarias, por lo que recibirán una bonificación del 40% por hora extra trabajada.

El Gobierno defiende esta norma y asegura que, pese a la ampliación, se mantiene el límite máximo de 48 horas semanales y de 150 horas extra anuales.

Tanto los sindicatos y la oposición de izquierdas han acusado al Gobierno de hacer retroceder al país a una "época medieval" en cuanto a los derechos laborales.

De nada han servido las dos huelgas generales que se han convocado y que han llevado a la paralización de Grecia, que se ha quedado sin metro ni trenes y con el sector público en mínimos.

El Gobierno de Mitsotakis ha transformado el mercado laboral griego en unos de los más flexibles de Europa.

Desde julio de 2024 los trabajadores de la industria, el comercio minorista, la agricultura y algunos servicios están obligados a trabajar seis días a la semana si su empleador lo exige. El sueldo de ese sexto día recibe una bonificación del 40%.

Los trabajadores en Grecia trabajan mucho más que en cualquier otro país europeo, con más de 1.886 horas al año, según la agencia de estadísticas europea, Eurostat, si bien tienen una menor productividad y el segundo menor poder adquisitivo en la UE, sólo por delante de Bulgaria.