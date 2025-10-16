Lecornu salva la primera moción de censura gracias a los socialistas y tras sacrificar la reforma de las pensiones

Las claves nuevo Generado con IA Sébastien Lecornu supera la moción de censura tras suspender la reforma de pensiones de Macron. La reforma planteaba elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años, generando protestas. Lecornu se compromete a no usar el artículo 49.3 para aprobar leyes sin votación parlamentaria. Los socialistas exigen más concesiones y critican el presupuesto presentado por el Gobierno.

"Mi Gobierno no teme la censura", declaró desafiante este jueves Sébastien Lecornu desde la tribuna de la Asamblea Nacional tras escuchar la presentación de las mociones de la izquierda radical de La Francia Insumisa (LFI), primero, y de la extrema derecha de Marine Le Pen, después.

Sabía el primer ministro que los diputados socialistas mantendrían en pie su segundo Ejecutivo, que echó a rodar el pasado fin de semana, tras anunciar la suspensión de la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron.

La primera moción de la izquierda, que tenía más posibilidades de ser aprobada, sólo obtuvo 271 votos, lejos de la mayoría absoluta necesaria de 289 escaños. La segunda, de la ultraderecha de Agrupación Nacional, queda descartada porque ni siquiera los insumisos de Jean-Luc Mélenchon la apoyan.

Lecornu, eso sí, tuvo que sacrificar la medida estrella del presidente, que elevó la edad de jubilación desde los 62 hasta los 64 años no sin antes enfrentar duras protestas en las calles. Era el peaje obligatorio a pagar para asegurarse el respaldo del primer secretario de los socialistas, Olivier Faure. El primer ministro, un macronista de primera hora, también se comprometió a no aplicar en ningún caso el artículo 49.3, que permite aprobar leyes sin votación parlamentaria previa.

"Es, evidentemente, un momento de verdad. ¿Queremos el orden republicano, con debates que tienen lugar en la Asamblea Nacional, o queremos el desorden?", declaró Lecornu, dirigiéndose a las bancadas de la izquierda radical y la extrema derecha lepenista. "O entramos en los debates, o entramos de una vez por todas en la crisis política, y eso deben asumirlo".

"La historia, en cualquier caso, juzgará muy duramente estas maniobras políticas en las que, en el fondo, se habrá confundido la tribuna de la Asamblea Nacional con una tribuna publicitaria", zanjó el primer ministro, anunció el pasado domingo un Gobierno de corte técnico con perfiles procedentes del macronismo —cada vez más desintegrado— y la derecha tradicional de Los Republicanos (LR).

Los socialistas, de nuevo fracturados por la postura que deben adoptar ante Macron, del mismo modo que la derecha gaullista, cuya dirección rechazó incorporarse al segundo Gobierno de Lecornu, demandarán más cesiones por parte de Matignon.

El diputado socialista Laurent Baumel dejó claro este jueves en sede parlamentaria que, pese a no apoyar las mociones de censura, la formación de centroizquierda "no se compromete a nada, y mucho menos a votar o dejar pasar el presupuesto recesivo e injusto que sus ministros nos han presentado".

