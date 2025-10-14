Mueren tres carabineros en Italia al producirse una explosión en una casa de campo que intentaban desalojar

Imagen del edificio que ha explotado en Verona durante el desalojo de los carabineros. Vigili del Fuoco

Tres carabineros han muerto y 15 personas han resultado heridas, entre militares de este cuerpo y agentes de Policía, al derrumbarse esta madrugada una casa de campo tras una explosión provocada por el gas con el que habían llenado la vivienda las personas que iban a ser desalojadas en la localidad de Caste D'Azzano, en la provincia de Verona, en el noreste de Italia.

Según las primeras investigaciones, las fuerzas del orden estaban realizando el desalojo de la casa donde vivían tres hermanos, cuando al abrir la puerta se produjo la explosión y el edificio de dos plantas se derrumbó completamente.

Los dos habitantes de la casa, un hombre y una mujer de 60 años, fueron detenidos tras ser sacados de entre los escombros, mientras que el tercer hermano fue arrestado pocas horas después en un campo de su propiedad y no opuso resistencia.

Los tres hermanos son Franco, Dino y Maria Luisa Ramponi, agricultores y ganaderos con problemas financieros e hipotecarios, según informa Efe. La mujer y uno de los hermanos sufrieron quemaduras y fueron trasladados al hospital para recibir atención médica.

También resultaron heridos leves 11 carabineros y 4 policías, que se encuentran hospitalizados.

Los fallecidos son Marco Piffari, Davide Bernardello y Valerio Daprà , "quienes sacrificaron sus vidas, cumpliendo su deber hasta el final al servicio de la patria", confirmó el ministro de Defensa, Guido Crosetto .

No era la primera vez que para evitar un desalojo los ocupantes de esta casa llenaban las habitaciones de gas y amenazaban con hacer explotar la vivienda.

"Tres hermanos vivían en esta casa de campo. Al parecer, habían almacenado bombonas de gas durante un tiempo y saturaron el ambiente para amenazar con hacer estallar todo. Ocurrió anoche alrededor de las 3.15 horas", declaró el teniente de alcalde de Castel d'Azzano, Antonello Panuccio, al canal televisivo Rainews.

El desalojo se había planeado durante días tras varios intentos de convencer a los tres hermanos para que abandonaran la propiedad, pero éstos habían amenazado repetidamente con hacer explotar todo y se había pospuesto en varias ocasiones hasta esta madrugada.

Por ello se desplegaron al lugar Carabineros de las Fuerzas Especiales, agentes de Policía especializados en operaciones antiterroristas y bomberos ante el peligro de la intervención.

En el posterior registro se encontraron cinco bombonas que habían sido colocadas en varias habitaciones de la casa y varios cócteles molotov.

"Con profundo pesar me entero de la trágica muerte de tres carabineros y de otros heridos (...) Expresé personalmente mis condolencias al Comandante General de los Carabineros mediante una llamada telefónica, haciéndolas extensivas a todos los agentes del Cuerpo. Mi pensamiento también va para todas las fuerzas policiales y los bomberos, que trabajan cada día con dedicación y valentía al servicio del Estado", escribió en un mensaje la primera ministra, Giorgia Meloni.