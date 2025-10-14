La coalición de Gobierno en Alemania acuerda un servicio militar obligatorio por sorteo en caso de faltar voluntarios

Los partidos que forman la coalición de Gobierno alemán -Unión Demócrata Cristiana (CDU/CSU y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD)- alcanzaron este martes un principio de acuerdo para aprobar un proyecto de ley para la modernización del servicio militar, que contempla la posibilidad de un reclutamiento obligatorio por sorteo si no hay suficientes voluntarios, copiando el modelo que ya se emplea en Dinamarca.

"Si se consigue con la voluntariedad y con un mayor atractivo del servicio militar obtener suficientes soldados, estará bien. Si no se consigue, necesitamos elementos obligatorios y entonces es una cuestión de justicia", declaró el jefe del grupo parlamentario democristiano, Jens Spahn, antes de una reunión de los diputados conservadores en el Bundestag.

"Me parece que el procedimiento propuesto es el más justo, al menos no he escuchado otra propuesta más justa", aseveró, dos días antes de que el proyecto de ley elaborado por el ministro de Defensa, Boris Pistorius, sea debatido por primera vez en el Pleno.

El jefe del grupo parlamentario socialdemócrata, Matthias Miersch, también celebró que por fin los dos bloques hayan llegado a algunos acuerdos preliminares que, según él, constituirán una buena base para las deliberaciones parlamentarias.

Miersch subrayó por una parte la importancia de la voluntariedad y, por otra, la cuestión de cómo el proceso puede ser "lo más justo posible"; y avanzó que, con respecto al sorteo, probablemente se invitará al Bundestag a expertos a dar testimonio para valorar este modelo de cara a la segunda lectura.

El servicio militar obligatorio fue suspendido en Alemania en 2011, pero desde la anterior legislatura se discute la posibilidad de reintroducirlo de forma parcial, algo a lo que sin embargo se ha opuesto con firmeza la mayoría del Partido Socialdemócrata (SPD).

En agosto, el Consejo de Ministros aprobó finalmente un proyecto de ley que contempla la posibilidad de activar el reclutamiento obligatorio si las circunstancias lo requieren y si no se logra captar a suficientes voluntarios, aunque los detalles prácticos sobre esta posibilidad permanecían en el aire.

Conforme al borrador, está previsto que a partir de 2026 todos los jóvenes reciban un formulario sobre sus aptitudes y su disposición a prestar el servicio militar, que los varones deberán cumplimentar obligatoriamente bajo pena de una multa.

Según el acuerdo alcanzado este martes, una parte de los varones serán seleccionados por sorteo para someterse a un muestreo, si no se presentan suficientes voluntarios.

En un tercer paso, si no se alcanzan los objetivos de reclutamiento voluntario, el Bundestag podría aprobar la necesidad de reclutar obligatoriamente a los hombres que faltasen, los cuales serían determinados por sorteo entre los muestreados.

En el modelo danés, un sorteo determina qué chicos y chicas de 18 años pueden ser reclutados de forma obligatoria para un servicio de 11 meses si no se alcanza el cupo de voluntarios.