La centroderecha del PSD gana las elecciones municipales de Portugal y se hace con Lisboa y Oporto: los socialistas, 2ª fuerza

Carlos Moedas, candidato del PSD, este domingo celebrando que revalida su victoria y volverá a ser alcalde de Lisboa. Efe

El Partido Social Demócrata (PSD) de Portugal, de centroderecha, se ha alzado este domingo con la victoria en las elecciones municipales, logrando el control de las principales ciudades del país, entre ellas las dos más pobladas: Lisboa, la capital, y Oporto, aunque frente a unos socialistas que están en remontada.

Si bien el Partido Socialista ha perdido ha perdido varios ayuntamientos, lo cierto es que han logrado mejores resultados que en las anteriores elecciones, las legislativas, y es la segunda fuerza municipalista.

De hecho, ha desbancado al PSD de Luís Montenegro en Bragança, Viseu, Coimbra y Faro y ha conseguido 125 alcaldías y cerca del 29% de los votos, no muy lejos de los 132 ayuntamientos del centroderecha y sus 33,5% de papeletas.

Batacazo de Chega

La sorpresa ha llegado con batacazo de la ultraderecha de Chega, que no ha logrado repetir el triunfo de los comicios del pasado mayo cuando se convirtió en la segunda fuerza en el Parlamento. Sólo han logrado tres alcaldías, las primeras de su historia: la de Albufeira, en el Algarve, la de Entroncamento, al norte de Lisboa, y la de São Vicente de Madeira.

El resto de ayuntamientos los han conseguido los distintos partidos que hay en Portugal, que se han hecho con 18 alcaldías, el Partido Comunista Portugués (PCP), con 12, y el democristiano CDS-PP, con seis.

Con esos resultados, Portugal ha demostrado que sigue siendo un país prácticamente bipartidista a nivel municipal, donde el PSD ha ganado en las dos principales ciudades del país, Lisboa -pese al accidente del funicular de septiembre con 16 muertos- y Oporto, así como en otros grandes centros urbanos como Braga, Aveiro, Vila Nova de Gaia, Sintra y Cascais.



Los socialistas se recuperan

Los socialistas han triunfado en capitales de distrito, como en Coimbra, Viseu, Braganza, Évora y Faro. De hecho, estos resultados vuelven a colocar al Partido Socialista en una posición mucho más aventajada que meses atrás.

El líder del PS, José Luís Carneiro, recordó este domingo cómo hace tres meses "algunos" afirmaban que su formación había entrado en "una erosión electoral" similar a la del partido socialista francés, tras quedar en las pasadas legislativas por primera vez en su historia como tercera fuerza en el Parlamento luso por detrás de la ultraderecha Chega y del PSD.

Aunque los resultados son mucho mejor de lso esperado, los socialistas portugueses admiten que no han alcanzado todos los objetivos que tenían, aunque han logrado otros que no podían imaginar hace poco más de tres meses.

Tras estas municipales, con una participación del 59,4%, los socialistas pasan a ser la segunda fuerza con más ayuntamientos en su poder, después de que en las elecciones de 2021 fueran el partido más votado y que logró el mayor número de alcaldías.

En una intervención este domingo por la noche, el primer ministro Luís Montenegro, presidente del PSD, subrayó que "muchos consideraban un objetivo inalcanzable" superar a los socialistas en estos comicios, pero agregó que tras la votación de este domingo su formación es "el mayor partido portugués en el poder local, el mayor a nivel regional y en la Asamblea de la República (Parlamento)".