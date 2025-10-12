El Elíseo anuncia el segundo gobierno de Lecornu con varias personalidades de perfil técnico

La presidencia francesa anunció el segundo gobierno liderado por el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, quien incluye a personalidades con un perfil técnico, pero también a ministros ya integrantes del gabinete del propio Lecornu presentado hace una semana y que duró apenas 14 horas por disensiones internas.

Entre las principales carteras, destacan el prefecto de Policía de París, Laurent Núñez, nombrado ministro del Interior; y como titular de Defensa, Catherine Vautrin (hasta ahora ministra de Trabajo); mientras que repiten el macronista Roland Lescure, en Economía y con la ardua tarea de trabajar en el Presupuesto de 2026, y el centrista Jean-Noël Barrot, en Exteriores.

"Se trata de un gobierno de misión para que Francia tenga un presupuesto antes de fin de año. Agradezco a las mujeres y hombres que se comprometen con este gobierno en toda libertad y sin intereses personales o partidarios", manifestó en X Lecornu, tras reunirse casi tres horas con el presidente francés, Emmanuel Macron, encargado de validar las propuestas de su primer ministro.

En un comunicado, el Elíseo anunció un gobierno de 34 ministros y secretarios de Estados -dos miembros menos que la administración de François Bayrou (diciembre de 2024-septiembre de 2025)- con varios nombres poco desconocidos por el gran público, pero con sólidas trayectorias profesionales.

Ejemplo de ello es la cartera de Trabajo, a cargo del hasta ahora presidente del grupo ferroviario estatal SNCF Jean-Pierre Farandou, quien tendrá que lidiar con una posible suspensión de la reforma de las pensiones de 2023, como piden los socialistas a cambio de no tumbar el gobierno en una moción en la Asamblea Nacional.

En Educación, el ministerio con mayor dotación presupuestaria, recae en el alto funcionario Édouard Geffray y el de Transición Ecológico en Monique Barbut, antigua presidenta de la ONG WWF-Francia.

Se mantienen pesos pesados del macronismo, como el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, y otras caras conocidas como Rachida Dati (Cultura).

Sin embargo, el exprimer ministro socialista Manuel Valls, quien había ejercido como ministro de Ultramar en el último año, se cae de la lista y es sustituido por la centrista Naïma Moutchou, encargada de consolidar el histórico proceso de paz iniciado por Valls en Nueva Caledonia.