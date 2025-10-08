Von der Leyen avisa de que Putin ha declarado una "guerra híbrida" contra Europa: "Debemos responder"

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha declarado una auténtica "guerra híbrida" contra Europa cuyo propósito es inquietar a los ciudadanos, dividir a los Estados miembros y debilitar el apoyo a Ucrania.

Esta es la advertencia que ha lanzado este miércoles la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante un discurso en la Eurocámara en el que ha reclamado una respuesta unida a las provocaciones del Kremlin.

Una reacción cuya prioridad debe ser proteger hasta el último centímetro de territorio comunitario, para lo que es urgente desplegar un Muro Antidrones, el "proyecto emblemático" de Von der Leyen en materia de defensa europea.

La presidenta de la Comisión ha insistido en que esta iniciativa se concentrará en primera instancia en la protección del flanco este, pero a largo plazo servirá también para cubrir el flanco sur.

"Algo nuevo y peligroso está ocurriendo en nuestros cielos", ha avisado Von der Leyen, que ha recordado la violación del espacio aéreo de Estonia por cazas MiG rusos, así como las incursiones de drones en Bélgica, Polonia, Rumanía, Dinamarca y Alemania.

"No se equivoquen: esto forma parte de un patrón preocupante de amenazas crecientes. En toda nuestra Unión, se han cortado cables submarinos, aeropuertos y centros logísticos han quedado paralizados por ciberataques", sostiene la presidenta.

"Estos incidentes están calculados para permanecer en la penumbra de la negación plausible. No se trata de acoso aleatorio (...) Ha llegado el momento de llamarlo por su nombre: esto es guerra híbrida, y debemos tomárnosla muy en serio", ha proclamado Von der Leyen.

"Se trata de una campaña deliberada y organizada contra Europa que se mueve en este terreno gris. Y Europa debe responder. Tenemos que investigar cada incidente y señalar con firmeza a los responsables", alega la presidenta.

En cuanto al Muro Antidrones, Von der Leyen ha indicado que se trata de "nuestra respuesta a las realidades de la guerra moderna".

"Piensen en lo que ocurrió en Polonia: tuvimos que desplegar sistemas muy costosos -aviones de combate de última generación- para derribar drones relativamente baratos y producidos en masa. Esto no es en absoluto sostenible", ha dicho.

"Necesitamos un sistema asequible y adecuado para su propósito: para una detección rápida, una interceptación rápida y, cuando sea necesario, una neutralización rápida", explica Von der Leyen. En este ámbito, la UE tiene "mucho que aprender" de Ucrania.

"El Muro Antidrones contribuirá a la Guardia del Flanco Oriental, que supervisará y protegerá los cielos, los mares y el territorio de nuestros miembros del este", ha señalado la presidenta.

"Pero no se trata solo de nuestra frontera oriental, aunque sea ahora nuestra prioridad. Lo que necesitamos es un enfoque de 360 grados. Este sistema antidrones será un escudo para toda nuestra Unión, incluido el flanco sur".

A juicio de Von der Leyen, el Muro Antidrones debe además diseñarse para abordar un "amplio espectro" de desafíos: desde responder a desastres naturales hasta combatir el crimen organizado internacional; desde vigilar la migración instrumentalizada hasta controlar la flota fantasma rusa.