Austria ahorrará 310 millones de euros gracias a una renegociación del aumento de salarios a los funcionarios

El Gobierno de Austria ha conseguido ahorrar 310 millones de euros gracias a una renegociación del aumento de los salarios de sus funcionarios. Esta reserva se producirá en el próximo año, según ha podido comunicar el ejecutivo este miércoles.

Además, tratan de abordar un déficit presupuestario por encima del límite de la UE y la inflación más alta de Europa occidental.

El actual Gobierno de coalición, formado gracias a la unión de tres partidos (Partido Popular Austríaco, el Partido Socialdemócrata de Austria y el liberal NEOS), llevó a cabo esta inusual medida de reabrir un acuerdo salarial para los funcionarios que ya se encontraba pactado.

Esto amenazaba directamente a los sindicatos, pues se podría haber llegado a una congelación salarial para los próximos años en caso de que no llegasen a aceptar. Con esto, el país se encuentra a punto de evitar, por muy poco, un tercer año de recesión en su economía en el próximo ejercicio.

El Gobierno argumentó que esta decisión se tomó debido a que las limitaciones presupuestarias actuales llevaron a que esta medida fuese necesaria.

El mercado de trabajo austriaco tiene una tradición de negociaciones salariales colectivas por sector, en la que los trabajadores suelen recibir aumentos salariales. Sus cifras suelen ser normalmente acordes a la inflación del momento. Además, presumen de que las huelgas entre sus trabajadores son poco frecuentes.

"El modelo austriaco que nos ha enriquecido durante décadas funciona: el modelo del consenso, del equilibrio de intereses. Creo que es un buen acuerdo", declaró a la prensa el ministro de Finanzas, Markus Marterbauer.

Actualmente, la inflación en el país se encuentra posicionada en el 4%, cifra que duplica la media del resto de la zona euro.

El canciller de la república, Christian Stocker, emitió un comunicado en el que volvía a poner sobre la mesa su lucha contra la inflación y su objetivo de reducirla por debajo del 2% para el próximo año.

"El acuerdo contribuirá a romper la espiral de precios y salarios y alcanzar esa meta de inflación", sentenció.