El papa León XIV anuncia su primer viaje al extranjero: irá a Turquía a finales de noviembre y después a Líbano

Turquía y Líbano. Esos son los dos primeros destinos fuera de Italia a los que viajará el papa León XIV. El viaje tendrá lugar a finales de noviembre y principios de diciembre, según ha anunciado este martes el Vaticano a través de un comunicado.

El pontífice se desplazará hasta Turquía entre el 27 y el 30 de noviembre y luego estará en el Líbano hasta el 2 de diciembre, donde se espera que hable sobre la difícil situación a la que se enfrentan los cristianos en Oriente Próximo y haga un llamamiento a la paz en toda la región, marcada por la invasión israelí de la Franja de Gaza.

León XIV, elegido el pasado 8 de mayo, se reunirá presumiblemente en Turquía con Bartolomé I, patriarca de Constantinopla y líder de la Iglesia ortodoxa, para conmemorar los 1700 años del primer concilio ecuménico de la historia del cristianismo, convocado por el emperador Constantino I en Nicea, en la actualidad la ciudad de Iznik.

"Es profundamente simbólico que el papa León XIV visite (al patriarca) en su primer viaje oficial", declaró a Reuters el reverendo John Chryssavgis, asesor de Bartolomé I. "Sin duda, busca expresar y afirmar su identidad como cristiano en un mundo de credos muy diversos, donde todas las personas, independientemente de su religión o raza, están llamadas a vivir juntas en mutua comprensión", añadió.

El viaje a Izmik había sido programado por el papa Francisco para mayo pero el pontífice argentino falleció en abril a los 88 años. Desplazarse hasta Líbano había sido otro de los sueños del difunto pontífice, pero siempre se aplazó por la situación política en el país.

Francisco visitó Turquía en 2014, donde se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan, mientras que el último papa que visitó Líbano fue Benedicto XVI, en septiembre de 2012.

Los primeros viajes del Papa suelen interpretarse como un indicio de los temas que quiere destacar durante su pontificado. Se esperaba desde hacía meses el anuncio de que León XIV iría a Turquía, pero la visita adicional a Líbano se ha materializado en conversaciones en las últimas semanas.

Desde el Vaticano se afirma que el pontífice quiere hacer llamamientos a la paz y conmemorar la explosión química de 2020 en el puerto de Beirut, que provocó más de 200 muertos.

Concilio de Nicea

Nicea, a unos 100 kilómetros al sureste de Estambul, acogió en el año 325 el primer concilio ecuménico de la historia del cristianismo, convocado por Constantino el Grande, el primer emperador romano en convertirse a la religión de Cristo.

Era fundamental estar presente en la conmemoración de este capítulo clave de la historia de la Iglesia, que "no es solo un acontecimiento del pasado, sino una brújula que debe seguir guiándonos hacia la plena unidad visible de todos los cristianos", según explicó el mismo León XIV durante la audiencia con los participantes en el simposio 'Nicea y la Iglesia del tercer milenio: hacia la unidad católico-ortodoxa'.

La organización del viaje ha previsto que se encuentre en Turquía el 30 de noviembre, día en que la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica celebran a San Andrés, hermano de Pedro. Aunque no se han dado detalles, en este viaje, León XIV tendrá su primer encuentro con Erdogan.

En la segunda etapa se cumplirá el sueño del papa argentino de "abrazar" a Líbano, a quien tantos mensajes lanzó mensajes para elogiar a su población ante la grave crisis económica y el estancamiento político que se desbloqueó en enero con la elección del presidente Joseph Aoun.

León XIV recibió en junio en el Vaticano a Aoun, cristiano maronita, quien le entregó entonces la invitación oficial para visitar este país multiconfesional y donde los cristianos son el 34% de la población.

El pasado febrero, el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Michael Czerny, bajo el mandato del papa Francisco, realizó una misión al Líbano para transmitir la cercanía del obispo de Roma a representantes de la Iglesia, organizaciones benéficas, fieles y refugiados.