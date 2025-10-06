Macron le pide una segunda oportunidad a Lecornu para que forme un gobierno estable para Francia antes del miércoles

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido una segunda oportunidad este lunes al primer ministro en funciones, Sébastien Lecornu. Así, le solicita intentar negociar hasta el próximo miércoles "una plataforma de acción" para dar estabilidad al país con la formación de un futuro Gobierno.

"El presidente de la República ha confiado a Sébastien Lecornu, primer ministro saliente encargado de la continuidad del cargo, la responsabilidad de llevar a cabo las negociaciones finales hasta el miércoles por la noche para definir una plataforma de acción y estabilidad para el país", ha anunciado el Palacio del Eliseo.

El primer ministro en funciones ha comunicado a través de un mensaje publicado en sus redes sociales que ha aceptado la solicitud del presidente francés para "llevar a cabo discusiones finales con las fuerzas políticas para la estabilidad del país".

J’ai accepté à la demande du Président de la République de mener d’ultimes discussions avec les forces politiques pour la stabilité du pays.



Je dirai au chef de l’Etat mercredi soir si cela est possible ou non, pour qu’il puisse en tirer toutes les conclusions qui s’imposent. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 6, 2025

Siguiendo las indicaciones, comunicará "al jefe de Estado el miércoles por la noche si esto es posible o no, para que pueda extraer todas las conclusiones necesarias".

Este anuncio se produce después de que el primer ministro saliente en funciones conversase esta tarde en el Elíseo con Macron, quien le había recibido por la mañana para aceptar la dimisión del que ya figura en los anales como el jefe del Ejecutivo más efímero de la V República.

Lecornu había dimitido esta mañana tras la implosión del Gobierno que había nombrado apenas 14 horas antes. "Siempre hay que priorizar el país sobre el partido", ha dicho a la hora de comunicar su decisión. "Hay que saber escuchar a los partidarios, pero pensar siempre en el pueblo francés".

Además, durante su comparecencia pública, declaró que trató de dialogar con los sindicatos y las patronales para buscar soluciones. "Uno no puede ser primer ministro cuando no se dan las condiciones para serlo".

Además, ha acusado al resto de grupos políticos de tener la cabeza en adelantar las elecciones presidenciales y no en la formación de un gobierno funcional.