Dimite el primer ministro francés Sébastien Lecornu tras un mes en el cargo agravando la crisis política del país

El primer ministro francés Sébastien Lecornu ha presentado este lunes su dimisión al presidente de la República, Emmanuel Macron, tras menos de un mes en el cargo. La decisión, confirmada por el Elíseo en un escueto comunicado, se registra apenas unas horas después del nombramiento de los ministros de su Gobierno y de que los republicanos se negasen a formar parte del mismo.

La renuncia de Lecornu, que ha sido una gran sorpresa, supone un nuevo giro inédito de la crisis política que vive el país y abre las puertas a diferentes escenarios, incluida la convocatoria de elecciones anticipadas.

Lejos de las promesas de ruptura, Lecornu había apostado este domingo, tras semanas de consultas con el resto de formaciones políticas, por el continuismo de centroderecha al desvelar los primeros nombres de su Ejecutivo, la mayoría ya presentes en el equipo de su malogrado predecesor, François Bayrou, aunque les pidió buscar acuerdos.

Sin embargo, la nueva composición del gabinete, que tenía previsto reunirse este lunes, enfureció tanto a opositores como a aliados, quienes la consideraron demasiado derechista o insuficiente. Ante estas reacciones, Lecornu presentó su dimisión a Macron el lunes por la mañana.

La política francesa se ha vuelto cada vez más inestable desde la reelección de Macron en 2022 debido a la ausencia de un partido o grupo con mayoría parlamentaria. La decisión del presidente de la República de convocar elecciones parlamentarias anticipadas el año pasado agravó la crisis al generar un parlamento aún más fragmentado. Lecornu, nombrado el mes pasado, fue el quinto primer ministro de Macron en dos años.

