Una de las víctimas del ataque terrorista a la sinagoga de Manchester murió por un disparo accidental de la Policía

Una de las dos víctimas del ataque terrorista registrado este jueves en una sinagoga ortodoxa de Manchester murió por un disparo accidental de uno de los agentes que participaron en el operativo para reducir al sospechoso, identificado como Jihad al-Shamie.

Así lo ha confirmado la Policía de la localidad inglesa en un comunicado publicado en sus redes sociales, asegurando que el autor del ataque no portaba armas de fuego y que los disparos durante el incidente solo los realizaron los miembros de las fuerzas del orden.

La Policía de Manchester ha explicado que varios de sus agentes trataron de impedir que al-Shamie, un ciudadano británico de 35 años y de ascendencia siria, entrara a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, localizada en Higher Crumpsall, al norte de la ciudad, y así evitar que apuñalara a más personas.

El terrorista fue abatido a tiros y una de las balas alcanzó mortalmente a uno de los fieles que se habían congregado para celebrar el Yom Kipur, el día más sagrado del año judío. Otra de las tres personas que permanecen en el hospital siendo tratadas también presenta una herida de bala, aunque su vida no corre peligro, según las autoridades policiales.

El análisis forense del cadáver de una de las víctimas -han sido identificadas como Adrian Daulby, de 53 años, y Melvin Cravitz, de 66- ha revelado esta "trágica e imprevista consecuencia" del operativo policial para hacer frente a un "ataque atroz". El premier británico Keir Starmer definió lo ocurrido como un atentado "antisemita".

Entrada de la sinagoga de Manchester donde ha ocurrido el atentado terrorista. Hannah McKay Reuters

"Creemos que ambas víctimas [de los disparos] se encontraban juntas detrás de la puerta de la sinagoga mientras los fieles actuaban con bravura tratando de impedir la entrada al atacante", ha relatado la Policía en su comunicado.

En un vídeo grabado por un testigo se puede observar a dos policías apuntando y disparando a al-Shamie cuando se intentaba levantar del suelo a la entrada de la sinagoga. El terrorista portaba además un cinturón "con apariencia de artefacto explosivo" que tras su análisis resultó ser "no viable". En las imágenes aparece otra persona con un tradicional gorro circular judío (kipá) inmóvil sobre el asfalto con un charco de sangre cerca de su cabeza.

Horas después del suceso, el subcomisario Laurence Taylor, jefe de la unidad nacional de Scotland Yard contra el terrorismo, informó de tres detenciones: dos hombres de 30 años y una mujer de unos 60 acusados de "comisión, preparación e instigación de actos terroristas". También confirmó que el terrorista, que arrolló a varios transeúntes y acuchilló a un hombre a las puertas del templo, resultó muerto por disparos de los agentes.

La ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, reveló este viernes que Jihad al-Shamie no estaba fichado por la Policía ni por los servicios de seguridad.