Rusia mata al fotoperiodista francés Antoni Lallican en una 'caza' guiada con drones en el este de Ucrania

El fotoperiodista francés Antoni Lallican ha muerto este viernes en el este de Ucrania tras ser atacado con un dron de las fuerzas rusas. Es la primera vez que un informador muere por esta causa desde el inicio de la invasión a gran escala.

El crimen ocurrió a las 9.20, hora local, en la región del Donbás. El periodista ucraniano Heorgiy Ivanchenko resultó herido en el mismo bombardeo. Ambos llevaban chalecos antibalas y cascos con la identificación de prensa.

Lallican estaba en la zona trabajando para la agencia de fotoperiodismo Hans Lucas, con sede en Carcasona. Sus imágenes se han publicado en medios de primer nivel como Le Monde, Le Figaro, Libération, Der Spiegel o Die Welt.

En enero fue galardonado con el Premio Victor Hugo de Fotografía Comprometida por su serie De repente el cielo se oscureció, centrada en la vida cotidiana en el Donbás.

“Hoy, en Ucrania, la principal amenaza para los periodistas, como para toda la población, son los drones rusos que cazan personas”, denuncia Sergueï Tomilenko, presidente del Sindicato Nacional de Periodistas de Ucrania, en un comunicado de prensa. “No son víctimas colaterales. Al atacar a periodistas, el ejército ruso busca silenciar a quienes intentan documentar crímenes de guerra”.

La Federación Internacional y la Federación Europea de Periodistas han expresado sus condolencias a la familia de Lallican y exigen una investigación para identificar a los responsables. “Rendimos homenaje al coraje de Antoni Lallican y de todos los reporteros que siguen cubriendo la guerra”, señalan en el mismo comunicado.

Desde febrero de 2022, al menos 17 periodistas han muerto en Ucrania en el ejercicio de su labor, según las organizaciones profesionales. Entre ellos figuran Arman Soldin, Brent Renaud y Frédéric Leclerc-Imhoff.

El uso de drones contra civiles y trabajadores humanitarios se ha convertido en una práctica habitual del ejército ruso.

La crónica de María Senovilla para EL ESPAÑOL escrita desde Jersón da cuenta de ello. Los aparatos sobrevuelan barrios enteros y sueltan cargas de fragmentación contra civiles que salen de compra, acuden a su puesto de trabajo o viajan en ambulancia. La población vive bajo una amenaza constante que, como en el caso de Lallican, golpea también a quienes informan sobre la guerra desde el terreno.