Rusia lanza un ataque masivo con misiles y drones contra el sistema energético para dejar a Ucrania sin gas este invierno

Las fuerzas rusas lanzaron durante esta madrugada un “ataque combinado masivo” con misiles y 400 drones contra varias instalaciones de gas en 15 localidades de Ucrania a las puertas del frío y para condenar, otro año más, a la población a su peor invierno.

El ataque, según el Ejército ucraniano, ha comprendido el uso de casi 400 aviones no tripulados y 35 misiles, varios de ellos interceptados por la defensa aérea, pero 78 drones y 18 misiles han terminado impactando contra la infraestructura de gas en las regiones de Poltava, Sumi, Dnipropetrovsk, Odesa, Chernígov y Kiev.

Sumi y Chernígov han registrado los daños "más significativos", según la operadora estatal ucraniana Ukrenergo en su cuenta de Telegram.

🇷🇺🔥🇺🇦 Poltava Region Under Massive Attack by “Geran” Drones, Cruise and Ballistic Missiles



Dozens of regular and rocket-assisted “Geran” drones, along with Kh-59 cruise missiles, Iskander-K, and Iskander-M systems, were used in the strike.



According to Ukrainian monitoring… pic.twitter.com/IxLciHPMAq — Zlatti71 (@Zlatti_71) October 3, 2025

El servicio de defensa civil ucraniano ha constatado al menos tres heridos por estos ataques en la región de Járkov.



"La situación más difícil sigue siendo en las regiones de Sumi y Chernígov, donde los daños en infraestructuras energéticas son más significativos", se lee en un comunicado emitido por la empresa, que informa también de interrupciones del servicio en ambas regiones.



Ucrania teme volver a ser víctima antes del invierno de otra campaña de bombardeos sistemáticos rusos contra sus capacidades de generación y transmisión de electricidad, como las que en otras fases de la guerra obligaron a Kiev a introducir cortes de suministro programados en todo el país.



Además de bombardear instalaciones energéticas en Poltava, Rusia también ha atacado con drones de larga distancia en las últimas horas regiones como Odesa y Dnipropetrovsk.



En el puerto del mar Negro del sur de Ucrania el ayuntamiento informó anoche de explosiones.



Por lo que respecta a Dnipró, las autoridades informaron de un ataque contra la ciudad con drones kamikaze ruso-iraníes Shahed.