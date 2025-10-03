Cierra el aeropuerto de Múnich tras el avistamiento de drones una semana después de que ocurriera Dinamarca y Noruega

El aeropuerto de Múnich, en Alemania, se ha visto obligado a cerrar durante la madrugada de este viernes después del avistamiento de varios drones en sus inmediaciones, según han informado trabajadores del aeropuerto y recoge la CNN.

Un total de 17 vuelos han tenido que ser cancelados, lo que ha interrumpido los viajes de casi 3.000 pasajeros, ha indicado el aeropuerto en un comunicado. Además, otros 15 vuelos que tenían como destino esta ciudad alemana, han tenido que ser desviados a Stuttgart, Núremberg, Viena y Frankfurt.

Este incidente ocurre una semana después de que Dinamarca y Noruega detectaran drones en su espacio aéreo, obligando a cerrar algunos de sus aeropuertos. En el caso de Dinamarca, ocurrió dos veces en apenas 48h.

Las autoridades de control del tráfico aéreo alemán han restringido las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich a partir de las 22:18h del jueves. Posteriormente las han suspendido por completo por el avistamiento de varios drones.

La ciudad ya estuvo en vilo esta semana cuando su popular Oktoberfest tuvo que cerrarse temporalmente debido a una amenaza de bomba y al descubrimiento de explosivos en un edificio residencial en el norte de la ciudad.

Se convierte así en el último aeropuerto europeo en cerrar tras avistamientos de drones en su espacio aéreo, algo recurrente en las últimas semanas. En el caso de Dinamarca, el ministro de Defensa denunció que se trataba de la acción de un actor profesional y un nuevo "ataque híbrido".

Aunque la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, sugirió que detrás de estos ataques podría estar Rusia, aún no se ha llegado a probar que los drones fueran enviados por el Kremlin.

Días antes, Vladimir Putin comenzó a hostigar el territorio de la OTAN: primero fue un ataque con dos decenas de drones a Polonia, días después varios aviones de Kremlin sobrevolaron Estonia y al poco tiempo aparecieron restos de drones en Lituania, una situación que comenzó a preocupar a las autoridades europeas.

Es por ello que el comisario de Defensa de la Comisión Europea, el lituano Andrius Kubilius, lanzaba el pasado viernes un llamamiento a los Gobiernos europeos para acelerar el proyecto defensivo conocido como 'Muro Antidrones', cuyo objetivo es defender el flanco este de la UE frente a las incursiones por parte de Rusia.

"Rusia está poniendo a prueba a la UE y a la OTAN, y nuestra respuesta debe ser firme, unida e inmediata", señalaba Kubilius desde Helsinki tras una reunión de emergencia con los Estados miembros más próximos al frente de guerra de Ucrania.

Por su parte, en las últimas horas el Kremlin ha rechazado estas acusaciones, aseverando que las sospechas de participación rusa en los incidentes de los aeropuertos son infundadas. Incluso ha calificado de “absurdos” los temores occidentales de que Moscú planea atacar a la OTAN.

Sin embargo, este jueves ha prometido tomar represalias contra la “creciente militarización” de Europa en unas declaraciones difundidas mientras 45 líderes europeos se reunían en Copenhague para una cumbre destinada a reforzar el apoyo a Ucrania.