La Policía de Manchester abate a un hombre que atropelló y acuchilló a varias personas en una sinagoga ortodoxa

La Policía de Manchester ha abatido a un hombre que atropelló y acuchilló a varias personas en una sinagoga judía ortodoxa en Higher Crumpsall, al norte de la localidad, según ha informado a través de las redes sociales. Los agentes han confirmado que hay al menos cuatro heridos y han pedido a la gente evitar la zona. Todavía se desconoce si el sospechoso ha fallecido.

Los hechos se han registrado durante las festividades del Yom Kipur, el día más sagrado del año judío. Andy Burnham, el alcalde de Manchester, ha definido lo ocurrido como "un incidente muy serio". En una entrevista con BBC Radio ha detallado que ya no hay más peligro.

La Policía fue alertada a las 9:31 horas de este jueves sobre un incidente en la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Middleton Road. Los testigos describieron cómo un vehículo embistió a varias personas y que al menos un hombre había resultado apuñalado. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar del suceso, han tenido que atender a cuatro personas, uno de ellos un agente, según la BBC, que presentaban heridas provocadas bien por arma blanca o a consecuencia del atropello.

En un vídeo que está circulando por las redes sociales se puede observar a dos policías apuntando y disparando al presunto sospechoso cuando se intentaba levantar del suelo a la entrada de la sinagoga. Otra persona yace inmóvil con un charco de sangre cerca de su cabeza.

El primer ministro británico, Keir Starmer, se ha mostrado "horrorizado" por el ataque. "El hecho de que haya ocurrido durante el Yom Kipur lo hace aún más horrible", ha condenado, además de trasladar su apoyo a las familias de las víctimas y su agradecimiento a los servicios de emergencia.

