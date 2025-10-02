Meloni contesta a Dinamarca y el bloque del este que la defensa de la UE no puede empezar y acabar en la frontera con Rusia

Los países del sur salen al contraataque para desmontar las crecientes acusaciones de falta de "solidaridad" lanzadas por sus socios del flanco norte y este de la Unión Europea, en plena alarma por la "guerra híbrida" desatada por Vladímir Putin.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se ha erigido esta vez en portavoz de los sureños y ha reivindicado que la defensa de la UE no puede empezar y acabar en la frontera con Rusia, sino que debe tener en cuenta al vecindario sur.

La fractura entre norte y sur por la guerra de Putin se ha agrandado durante la cumbre informal de líderes europeos celebrada este miércoles en Copenhague, en estado de alerta máxima tras varias incursiones de drones en los últimos días, cuyo origen sigue sin estar claro.

Hasta una decena de países aliados -entre ellos Alemania, Francia, Suecia, Finlandia, Países Bajos o Reino Unido- han enviado capacidades antidrones a la capital danesa con el fin de garantizar la seguridad de la cumbre.

"Cuando miro a Europa hoy, pienso que estamos en la situación más difícil y peligrosa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ya no desde la Guerra Fría", ha alertado la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que ha ejercido de anfitriona al ocupar Dinamarca la presidencia de turno de la UE.

El encuentro en el Palacio de Christianborg, escenario de la popular serie Borgen, tenía como asuntos centrales en la agenda el rearme de la UE y el apoyo a Ucrania. Los líderes han discutido en particular el despliegue de un Muro Antidrones para proteger el flanco este.

Pedro Sánchez saluda a la primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, durante la cumbre de Copenhague Unión Europea

"Sobre los drones y los muros, debemos recordar que las fronteras de la alianza son muy extensas. Por lo tanto, si cometemos el error de mirar solo al flanco este y olvidamos que existe el flanco sur, corremos el riesgo de no ser eficaces", ha avisado Meloni.

"Obviamente, las fronteras del este deben estar protegidas, pero también las del sur de Europa, para que nuestro continente esté blindado frente a cualquier posible amenaza futura”, coincide el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

Durante el debate a puerta cerrada, Pedro Sánchez ha enfatizado la necesidad de una visión de 360 grados, para reforzar el flanco este sin descuidar el norte o el sur y preparando al continente para hacer frente a todo tipo de amenazas, según han informado fuentes gubernamentales.

El presidente del Gobierno ha expresado su solidaridad con los países afectados por las recientes incursiones rusas. Un compromiso que se materializa en la presencia de militares y equipamiento español en 4 países del este y con la participación en la misión de la OTAN Centinela Oriental.

A Moncloa le sorprende que se mencione a España cada vez que los nórdicos se quejan de que los sureños no contribuyen lo suficiente. Lo atribuye a la negativa de Sánchez al 5% de gasto en defensa acordado en la cumbre de la OTAN en La Haya.

De hecho, los periodistas han preguntado expresamente por Italia y España a la primera ministra danesa, la socialista Mette Frederiksen, que ha ejercido de anfitriona ya que su país ostenta la presidencia de turno de la UE este semestre.

"Espero que todo el mundo reconozca ahora que hay una guerra híbrida y que un día afecta a Polonia, otro día a Dinamarca y la semana que viene será probablemente en otro lugar", ha respondido Frederiksen.

La foto de familia de los líderes europeos en el Palacio de Christiansborg Unión Europea

"Si miramos a Rusia y a su guerra híbrida desde una perspectiva europea, en lugar de desde las respectivas perspectivas nacionales, entonces creo que todos debemos estar alineados: tenemos que rearmarnos todos", insiste la primera ministra danesa.

“Necesitamos capacidades comunes de la UE, por lo que necesitamos financiación y cooperación europea”, ha señalado el primer ministro finlandés, el conservador Petteri Orpo, el primero en arremeter contra los países del sur.

Los del norte "hemos demostrado solidaridad durante las últimas dos décadas, por ejemplo, en la Covid, en la economía y en la migración". "Ahora es el momento de mostrar solidaridad en materia de seguridad", ha dicho Orpo en una entrevista a Politico.

"Esa es la tarea de los países de Europa del este: convencer a nuestros colegas, que probablemente están más lejos de los enemigos, de que no se trata únicamente de nuestras fronteras nacionales", sostiene el presidente de Lituania, Gitanas Nauséda.

"Se trata de las fronteras exteriores de la UE. Nosotros somos la primera línea de defensa de Europa", ha resaltado.

"Hace poco más de una semana, tres cazas rusos violaron el espacio aéreo de Estonia. Hemos visto incidentes con drones en Dinamarca, lo que ha pasado en Polonia y demás. Está claro que no es un problema en la frontera, sino que lo que pasa es que Rusia está poniendo a prueba a Europa", sostiene el primer ministro estonio, Kristen Michal.

Los líderes europeos se han reunido este miércoles en Copenhague Unión Europea

Su homóloga letona, Evika Silina, ha reclamado acelerar para poner en marcha el Muro Antidrones en un plazo máximo de un año o año y medio. A su juicio, la clave es acordar la financiación, aunque Bruselas todavía no ha presentado ningún plan detallado ni presupuesto.

Al término de la cumbre, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha tratado de poner paz entre los dos bandos enfrentados. "Está claro que en este momento la prioridad a la hora de construir un sistema antidrones es el flanco este, porque son los Estados miembros más gravemente expuestos", ha dicho.

"Pero la visión es mucho más amplia y debe tener un enfoque de 360 grados. Este sistema antidrones se concibe como un escudo para todo el continente, que también incluiría al flanco sur", asegura la presidenta.

En contraste, el presidente francés, Emmanuel Macron, se ha mostrado escéptico sobre el Muro Antidrones. "Desconfío de los términos un poco simplificados. ¿Hay Cúpulas de Hierro o Muros de Drones para los Europeos? Las cosas son más sofisticadas y complejas", ha dicho.

"En realidad, necesitamos tener sistemas de alerta avanzada para anticipar mejor la amenaza, y estos sí existen", sostiene Macron.

En cambio, el presidente francés coincide plenamente con Frederiksen en que Putin está lanzando un pulso a Europa. "Estamos en una confrontación con Rusia", ha señalado.