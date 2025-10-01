La Policía alemana detiene a tres miembros de Hamás en Berlín bajo la sospecha de preparar un atentado en el país

Imagen de archivo de la Policía alemana patrullando las calles de Berlín. Reuters

La Policía de Berlín ha anunciado que ha detenido a tres presuntos miembros de Hamás como sospechosos de preparar un atentado en Alemania, según informa la prensa local.

La Fiscalía federal ha explicado que los arrestados están acusados de adquirir armas de fuego y municiones -entre ellas una pistola Glock, un fusil de asalto AK-47 y varios cientos de cartuchos- para que el grupo terrorista palestino las utilice en ataques contra instituciones israelíes y judías en Alemania.

Según informó la Fiscalía en un comunicado, los sospechosos son un alemán de 36 años de origen libanés, un hombre de 43 años nacido en Líbano y de nacionalidad desconocida, y un alemán de 44 años de origen sirio.

Los investigadores antiterroristas observaron cómo los acusados se reunieron el miércoles en Berlín para una entrega de armas antes de que intervinieran las fuerzas operativas y descubrieran armas funcionales, según Der Spiegel.

Este medio informa de que tras las detenciones en Berlín, se llevaron a cabo registros en Leipzig y Oberhausen, en Renania del Norte-Westfalia.

En febrero, cuatro miembros de Hamás sospechosos de planear ataques contra instituciones judías en Europa fueron juzgados en Berlín en lo que los fiscales describieron como el primer caso judicial contra militantes del grupo islamista en Alemania.