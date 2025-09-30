La popularidad de Macron se hunde a su peor nivel y la de Le Pen y Bardella se dispara: el 78% no le ve "buen presidente"

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha alcanzado al final de este mes de septiembre el nivel de popularidad más bajo desde que llegó al Elíseo en 2017, con sólo un 22% de apoyo favorable, mientras que la líder de la ultraderecha Marine Le Pen -inhabilitada para las elecciones de 2027- y su delfín Jordan Bardella ven cómo sus apoyos se disparan, con el 36% y un 37%, respectivamente.

Se trata de un "desplome récord" en la popularidad de Macron, con una caída de seis puntos, un "descenso récord en 8 años", desde que ganó sus primeras elecciones presidenciales en 2017, según la encuesta efectuada por el instituto demoscópico Odoxa para la cadena parlamentaria Public Sénat y una veintena de diarios regionales.



En dicho sondeo, el 78% de los franceses cree que Macron no es "un buen presidente de la República".



Su nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, que se encuentra en la recta final de elección de los miembros de su gabinete y de la elaboración del plan presupuestario para 2026, registra un índice de popularidad de un 32%, 10 puntos por encima de Macron.



Pero, aun así, Lecornu sigue siendo uno de los primeros ministros más impopulares de los que ha nombrado Macron desde el inicio de su presidencia, y sólo le supera su antecesor en Matignon (sede del Gobierno), François Bayrou, situándose unos 10 puntos por debajo de la mayoría de sus predecesores, según Odoxa.

Bardella y Le Pen

Por el contrario, los dirigentes ultraderechistas Bardella y Le Pen encabezan la clasificación de popularidad política, con índices de aprobación de un 37% y un 36%, respectivamente, según la encuesta de Odoxa realizada a 18 meses de las elecciones presidenciales.



En ese sondeo, los franceses se muestran muy preocupados por el futuro: el 83% se declara "pesimista sobre el futuro de su país" y ocho de cada diez prevén "un aumento de los impuestos" y un "crecimiento débil" este año.



Incluso temen un colapso del sistema de protección social en una semana en la que se cumplen 80 años del régimen actual de copago de Seguridad Social, al que el 91% de los franceses se declaran muy "apegados". El 90% piensa que serán peor reembolsados en el futuro.



La encuesta fue realizada por Odoxa entre una muestra de 1.005 personas, representativas de la población francesa mayor de 18 años, mediante el método de cuotas.

Se llevó a cabo en línea los días 24 y 25 de septiembre de 2025, con un margen de error que oscila entre 1,4 y 3,1 puntos, según el instituto demoscópico.