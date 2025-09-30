Hallan muerto al embajador de Sudáfrica en Francia tras caer del piso 22 de un hotel de París

La desaparición de Nkosinathi Emmanuel Mthethwa fue denunciada por su mujer. Ante el temor de un posible suicidio, la policía registró varios bosques del oeste de París.

Nadie lograba contactar con Nkosinathi Emmanuel Mthethwa en las últimas horas. Y este martes el cuerpo del embajador de Sudáfrica en Francia ha sido encontrado en un tejado del hotel Hyatt de Porte Maillot, en París.

Según publica Le Parisiene, el diplomático de 58 años saltó desde la planta 22 de este hotel de cuatro estrellas.

Se ha abierto una investigación, encomendada a la Brigada para la Represión de Delitos contra las Personas (BRDP) de la policía judicial de París.

La desaparición de Nkosinathi Emmanuel Mthethwa fue denunciada por su mujer, que recibió un mensaje preocupante de él la noche del domingo, según ha informado la Fiscalía de París.

Según las primeras pruebas, su teléfono sonó por última vez alrededor de las 15:00 horas del lunes cerca del Bois de Boulogne, en París (distrito 16).

Ante el temor de un posible suicidio, la policía, con el apoyo de la brigada canina, registró los bosques del oeste de París.

Nkosinathi Emmanuel Mthethwa fue destinado a la Embajada de Francia en febrero de 2024. También fue delegado permanente de Sudáfrica ante la UNESCO.

Político destacado, comenzó su carrera en la lucha sindical contra el apartheid.

Saltó a la fama al convertirse en secretario de organización de la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano (ANC) en 1994, cargo que ocupó hasta 2001. Se incorporó a la Asamblea Nacional Sudafricana en 2002, donde presidió la comisión parlamentaria de minas y energía entre 2004 y 2008.

Fue ministro de Artes y Cultura de la República de Sudáfrica desde el 26 de mayo de 2014 hasta 2019. De 2019 a 2023 se desempeñó como ministro de Deportes, Artes y Cultura.

