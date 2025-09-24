El Kremlin replica a Trump: dice que le favorece la dinámica de la guerra y que Rusia es un "oso" y no un tigre de papel

El último bandazo dado por Donald Trump ha derribado una de sus hasta ahora posiciones más firmes en política exterior: para poner fin a la guerra, Ucrania debería renunciar a los territorios ocupados por Rusia. La enmienda a sus propias exigencias ha sorprendido hasta al propio Volodímir Zelenski y ha obtenido una rápida réplica por Moscú, que ha asegurado que la dinámica en el campo de batalla le sigue siendo favorable.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha asegurado este miércoles que Rusia no es un "tigre de papel", como sugirió Trump, subrayando la incapacidad de Moscú para triunfar en una guerra que "una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana". El jefe de prensa de Vladímir Putin ha hecho hincapié en la fortaleza de Moscú, pese a las dificultades económicas generadas por las sanciones y un conflicto que se alarga ya en más de tres años.

"Rusia de ninguna manera es un tigre. En general, a Rusia se le asocia con un oso. No hay osos de papel y Rusia es un verdadero oso", reconoció Peskov en una entrevista con la radio RBK.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red Truth Social, Trump informó de que "Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe". Peskov contradijo estas valoraciones del presidente estadounidense y confirmó que la estabilidad de la economía rusa estaba garantizada.

El portavoz del Kremlin recordó que Trump ha dicho en reiteradas ocasiones que el Ejército ruso avanza "con mucho cuidado para minimizar las bajas". "Son acciones muy sopesadas", subrayó, añadiendo que "es mejor extenderlas en el tiempo que darse prisa (...) y elevar el número de muertos". Zelenski anunció hace unos días que sus tropas han logrado llevar a cabo una exitosa contraofensiva en la región de Donetsk con la liberación de 170 kilómetros cuadrados.

Sobre las palabras de Trump acerca de que los ucranianos pueden recuperar, con ayuda de los aliados europeos, su territorio oriental ocupado desde febrero de 2022, Peskov señaló que "la dinámica de lo que ocurre en el frente muestra a todos, incluso a un especialista de baja cualificación, el estado real de cosas".

"Nuestras tropas avanzan con seguridad en toda la línea del frente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania sufren grandes bajas", insistió. Por último, el jefe de prensa de Putin advirtió que "para aquellos que no quieren negociar hoy, la situación será mucho peor mañana y pasado mañana".

Pero a pesar del cruce de declaraciones públicas, los contactos entre Washington y Moscú se siguen dando en la trastienda. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, mantendrán esta tarde una reunión en Nueva York al margen de los debates en la Asamblea general de la ONU.