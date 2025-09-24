Un alumno de 14 años apuñala a una profesora en Francia: tiene heridas en la cara y ha sido hospitalizada

Una profesora de música ha resultado herida, pero no de gravedad, este miércoles por la mañana, al ser apuñalada por un alumno de 14 años en un colegio de la localidad francesa de Benfeld, en la región de Alsacia.



Según el periódico Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA), la profesora de 65 años tiene heridas en la cara y ha sido hospitalizada pero no se teme por su vida.



El autor de la agresión se ha dado a la fuga inicialmente, pero luego ha sido capturado.

Los hechos han ocurrido entre las 8.00 y las 8.15 locales y los alumnos que estaban en la clase han sido inicialmente confinados en el aula.

El resto de los estudiantes del centro Robert Schuman han sido evacuados a una instalación municipal.