Alarma en Grecia: detenidos dos espías por fotografiar la mayor base naval del país y que alberga todos sus buques de guerra

Las autoridades griegas han detenido a dos ciudadanos rumanos por sospechas de espionaje, después de que hallaran en sus móviles varias fotografías de la base de la Armada griega en la isla de Salamina, la más grande del país, según ha informado este martes la Guardia Costera.



Los dos ciudadanos rumanos de 22 y 52 años fueron detenidos la víspera después de que una embarcación de la Armada griega inmovilizara una pequeña embarcación turística, de bandera griega, que navegaba por un estrecho canal, muy cerca de la base militar.



Un patrullero de los guardacostas acudió al barco alquilado por los dos rumanos y comprobó que los sospechosos poseían material fotográfico de la base naval, tras lo cual fueron trasladados a la Autoridad Central Portuaria de El Pireo, donde se les detuvo por espionaje, según un comunicado de la Guardia Costera.

Además, las autoridades confiscaron tres móviles que se encontraban en su posesión, así como 5.100 dólares en efectivo.



La base militar en Salamina es la mayor de Grecia y en ella se encuentran anclados la mayoría de los buques de guerra de la Armada Helénica.ç



Ya ocurrió en junio

Esta no es la primera vez que las autoridades detienen a ciudadanos extranjeros bajo la sospecha de espionaje.



En junio pasado la Policía arrestó a un ciudadano polaco de origen azerbaiyano tras haberlo sorprendido fotografiando la base aérea naval estadounidense de Souda, en la isla griega de Creta.



En su posesión se habían encontrado fotografías digitales de su cámara y teléfono portátil con unos 5.000 archivos de barcos que entraban y salían de la base.