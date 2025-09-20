Varios aeropuertos europeos sufren retrasos y cancelaciones por un ciberataque contra los sistemas de facturación

El aeropuerto de Bruselas, de Berlín y el londinense Heathrow han sufrido este sábado un ciberataque dirigido contra los sistemas de facturación de los pasajeros, causando retrasos y cancelaciones de vuelos.

El ataque ha dejado inoperables los sistemas automatizados, permitiendo solo procedimientos manuales de check-in y embarque, según el aeropuerto de Bruselas.

"Esto tiene un gran impacto en el horario de vuelos y, lamentablemente, causará retrasos y cancelaciones de vuelos", dijo el operador en un comunicado publicado en su sitio web.

"El proveedor de servicios está trabajando activamente en el problema y tratando de resolverlo lo más rápido posible", añadió.

Los aeropuertos afectados aconsejaron a los pasajeros con un vuelo programado para el sábado que confirmaran su viaje con las aerolíneas antes de dirigirse a la terminal.

Por su parte, el aeropuerto de Berlín ha comunicado que "debido a un problema técnico en un proveedor de sistemas que opera en toda Europa, hay tiempos de espera más largos en el check-in". "Estamos trabajando en una solución rápida", ha informado.

Hasta ahora, ninguna terminal de España ha reportado problemas técnicos.