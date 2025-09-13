Un dron ruso viola el espacio aéreo de Rumanía durante un ataque contra Ucrania

Un dron ruso ha sobrevolado el espacio aéreo de Rumanía durante un ataque a territorio ucraniano en la tarde de este sábado, según ha confirmado el Gobierno rumano.



El Ministerio de Defensa de Rumanía informó de que los dos aviones militares F-16 detectaron sobre las 18.23 hora local un dron, sobre cuyo origen no da detalles.

El espacio aéreo que ha sido violado pertenece a una zona no habitada en la zona de Tulcea, a unos 20 kilómetros de Ucrania, y luego desapareció del radar.

Defensa recordó en un comunicado que la ley le autoriza a derribar las aeronaves que entren en el espacio aéreo del país sin autorización.

Este hecho sucede tres días después de que Polonia derribase varios drones rusos por este mismo motivo, violar el espacio aéreo.

Polonia también moviliza aviones

Esta amenaza con aviones no tripulados también ha obligado a Polonia a desplegar aviones y a cerrar un aeropuerto en la ciudad oriental de Lublin.

En un comunicado en X, el Mando Operativo escribió que "debido al riesgo de ataques con aparatos no tripulados en las regiones de Ucrania fronterizas con la República de Polonia, se iniciaron operaciones de la fuerza aérea en nuestro espacio aéreo".

"Con el fin de garantizar la seguridad de nuestro espacio aéreo, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de la República de Polonia ha puesto en marcha todos los procedimientos necesarios. En nuestro espacio aéreo operan aeronaves polacas y aliadas, y los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento de radar han sido puestos en estado de máxima alerta", agregó.

Las medidas son "de carácter preventivo" y tienen por objeto "garantizar la seguridad del espacio aéreo y la protección de los ciudadanos, especialmente en las zonas adyacentes a la zona amenazada".

El Mando Operativo señaló, además, que supervisa la situación actual, y las fuerzas y medios subordinados permanecen en plena alerta para reaccionar de inmediato.

La Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea (PANSA) informó, por su parte, de que debido a las operaciones de la fuerza aérea, el aeropuerto de Lublin y la zona circundante quedaba cerrado al tráfico aéreo civil.