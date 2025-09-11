Von der Leyen llama a la UE a "luchar" por su independencia pero la 'gran coalición' europeísta se tambalea

Al mismo tiempo que Ursula von der Leyen convertía su discurso anual sobre el estado de la UE en un llamamiento a la "unidad" y al "combate", los grupos de la 'gran coalición' europeísta que la sostienen en el Parlamento Europeo (populares, socialistas y liberales) han protagonizado un duro choque que amenaza con convertirse en ruptura.

En paralelo, el grupo de La Izquierda radical -en el que militan eurodiputados de Podemos, Sumar y Bildu- y el grupo de derecha radical Patriotas por Europa -al que está adscrito Vox- han anunciado sendas mociones de censura contra la presidenta de la Comisión, que se empezarán a debatir en octubre.

Von der Leyen ha aprovechado su comparecencia en la Eurocámara para defenderse de las críticas de todos los bandos por el "verano de la humillación" de la UE ante Donald Trump en materia comercial y en la guerra de Ucrania, así como por la "inacción" de Bruselas a la hora de parar la catástrofe humanitaria de Gaza.

"Este verano nos ha demostrado que sencillamente no hay espacio ni tiempo para la nostalgia. En este preciso momento se están trazando las líneas de batalla para un nuevo orden mundial basado en el poder", ha dicho la alemana en la Eurocámara.

"De modo que, sí, Europa tiene que luchar. Por su lugar en un mundo en el que muchas grandes potencias son ambivalentes o abiertamente hostiles hacia Europa (...) Este debe ser el momento de la independencia de Europa", ha proclamado.

"La pregunta central que se nos plantea hoy es bien sencilla. ¿Tiene Europa estómago para este combate?¿Tenemos la unidad y el sentido de la urgencia necesarios?¿La voluntad política y la destreza política para llegar a acuerdos?", ha planteado Von der Leyen.

"¿O queremos más bien luchar entre nosotros?¿Dejar que nos paralicen nuestras divisiones? A esto es a lo que todos tenemos que responder: todos los Estados miembros, todos los miembros de esta Cámara y todos los comisarios", sostiene la presidenta.

Cambio radical sobre Gaza

Von der Leyen ha defedido ante la Eurocámara que el acuerdo comercial con Trump es "el mejor posible" y proporciona "estabilidad" a las relaciones con EEUU.

Los socialistas europeos se han vestido de rojo para condenar la actuación de Israel en Gaza y mostrar su solidaridad con los palestinos Parlamento Europeo

La alternativa era el "caos" de una guerra comercial abierta con el amigo americano, en un momento en que los adversarios de Europa (China, Rusia y Corea del Norte) acaban de escenificar su plena sintonía en Pekín, ha alegado.

En cuanto a Gaza, la presidenta de la Comisión ha anunciado un cambio radical en su posición hasta ahora indulgente hacia el Gobierno de Benjamin Netanyahu, al que ha acusado de usar el hambre como arma de guerra, aunque ha evitado usar la palabra "genocidio".

El Ejecutivo comunitario propondrá la suspensión del acuerdo comercial entre la UE e Israel en sus aspectos comerciales, tal y como le llevan pidiendo desde hace más de un año España o Irlanda. También propondrá sanciones contra ministros "extremistas" de Netanyahu y los colonos israelíes violentos en Cisjordania.

En otro guiño a los socialistas europeos, Von der Leyen presentará antes de fin de año presentará el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible. Incluirá una revisión de las reglas de la UE sobre ayudas públicas para facilitar las subvenciones a la vivienda, así como una propuesta legislativa para abordar los "problemas" del alquiler turístico.

Unidad

En un discurso que ha durado algo más de una hora, Von der Leyen ha pronunciado la palabra "unidad" hasta en 9 ocasiones. Sin embargo, los partidos de la 'gran coalición' se han afanado justo a continuación por exhibir sus diferencias políticas y animadversiones personales.

El que ha abierto el fuego ha sido el líder del grupo popular europeo, el alemán Manfred Weber, que ha atacado a los socialistas por haber amagado con votar 'no' al acuerdo arancelario con Trump. "Este comportamiento está dividiendo" a la 'gran coalición", ha dicho.

El líder del Partido Popular Europeo, el alemán Mandred Weber Parlamento Europeo

Weber ha buscado además hurgar en las fisuras internas dentro del grupo socialista, elogiando a la primera danesa Mette Frederiksen y arremetiendo contra Pedro Sánchez.

"Hay dos caras de la realidad socialista en la Europa de hoy. Tenemos a los socialistas de Sánchez y a los socialistas de Frederiksen. Y yo espero que la realidad política española no se extienda por Europa", ha señalado el presidente del PPE.

La líder de los socialistas europeos, la sanchista Iratxe García, ha contraatacado calificando a Weber como el "mayor enemigo" que socava el acuerdo de la 'gran coalición'.

"Señora presidenta, usted ha hecho todos los esfuerzos posibles para tratar de traer aquí un programa político en el que todas las fuerzas políticas proeuropeas nos sintiéramos representadas", le ha dicho García a Von der Leyen.

"Ha hecho ese esfuerzo, pero usted hoy sabe quién es el responsable de que esa alianza proeuropea no funcione en este Parlamento. Tiene nombre y apellido: se llama Manfred Weber, se llama PPE", ha asegurado la líder de los socialistas europeos.

No obstante, García también ha criticado directamente a Von der Leyen por su pacto con Trump. "Aceptar un 15% de aranceles sin ninguna represalia es inaceptable. Prometer a EEUU compras de gas y de petróleo por cientos de miles de millones de euros, y también inversión en defensa, sin competencias para hacerlo es un abuso de poder", le ha espetado.

"El día empezó con el discurso sobre el estado de la Unión de Ursula von der Leyen, que culminó con una moción de censura en su contra. ¡Y apenas es miércoles!", ha celebrado el primer ministro de Hungría, el ultra Víktor Orbán, que lidera el grupo de los Patriotas por Europa.

La líder de los socialistas europeos, Iratxe García (de azul) durante una votación en la Eurocámara Parlamento Europeo

Entre los motivos esgrimidos por la derecha radical para pedir la destitución de la presidenta del Ejecutivo comunitario se encuentran sus acuerdos comerciales con Estados Unidos y Mercosur. Pero también la "falta de transparencia" en sus contratos para vacunas con Pfizer o el "fallido" Pacto Verde Europeo.

Por su parte, la líder de La Izquierda, Manon Aubry, ha justificado su propia moción de censura contra Von der Leyen por sus políticas de "ruptura social" y su "inacción culpable en el genocidio de Gaza".

"Siempre voy a estar dispuesta a trabajar con ustedes para reforzar la mayoría democrática proeuropea. A mi juicio, es la única mayoría en esta Cámara que puede lograr resultados para Europa. Siempre estaré dispuesta a tender puentes y buscar puntos de acuerdo", ha asegurado Von der Leyen en su intervención final.

Pero en su propio equipo admiten que la polarización que contamina la mayoría de parlamentos nacionales de los Estados miembros ha llegado también a la Eurocámara y amenaza la acción de Gobierno de la presidenta.

La primera gran prueba de fuego del nuevo curso será precisamente la ratificación (o no) de los acuerdos comerciales con Trump y con Mercosur.