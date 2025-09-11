Ucrania ataca un buque de guerra de la Flota rusa del Mar Negro de 60 M y destruye sus sistemas de inteligencia

Imagen del momento en el que Ucrania ataca con un dron el buque.

Las fuerzas de la inteligencia militar ucraniana (GUR) han alcanzado con un dron de ataque un buque de guerra ruso MPSV07 de la Flota del mar Negro valorado en unos 60 millones de dólares mientras realizaba labores de reconocimiento junto al puerto de Novorosisk de la Federación Rusa.

Según informa el GUR, los sistemas de inteligencia electrónica quedaron destruidos, el buque quedó inutilizado y Rusia deberá realizar costosas reparaciones para solucionarlo, lo que lo mantendrán fuera de servicio durante un tiempo.

Rusia empezó a utilizar este barco en 2015. La Flota Rusa cuenta únicamente con cuatro buques de este tipo, de los cuales uno ha sido atacado por Ucrania.

Ukraine’s military intelligence (HUR) has struck the Russian Black Sea Fleet vessel MPSV07 near Novorossiysk.



The $60 million ship, commissioned in 2015, is one of only four of its kind in Russia’s navy. pic.twitter.com/G2vwhmAXIS — KyivPost (@KyivPost) September 11, 2025

El MPSV07 está equipado con equipamiento de comunicación, control y detección radioelectrónicos que han sido destruidos parcialmente en el ataque, según el GUR, que ha afirmado que el barco necesitará reparaciones que lo mantendrán fuera de servicio durante un tiempo.

Durante esta guerra, Ucrania ha golpeado repetidamente a embarcaciones y buques rusos desplegados en el mar Negro con drones marítimos y aéreos.

Ucrania neutraliza 62 drones rusos

Las defensas aéreas ucranianas han neutralizado 62 de los 66 drones de larga distancia lanzados durante la pasada noche por Rusia contra territorio ucraniano, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte de este jueves.



Del total de drones lanzados por Rusia, más de 50 eran drones de ataque Shahed. Rusia utiliza junto a los shaheds réplicas de éstos sin carga explosiva para confundir y abrumar a las defensas enemigas.



Las interceptaciones de los drones neutralizados se produjeron sobre varias regiones del norte, el sur y el este de Ucrania.

Los cuatro drones que no pudieron ser interceptados impactaron en tres localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana.