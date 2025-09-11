Rusia amenaza a Polonia con "consecuencias" si no reabre la frontera con Bielorrusia

Rusia ha pedido este jueves a Polonia que reconsidere su decisión de cerrar su frontera con Bielorrusia, una medida en respuesta a las maniobras militares conjuntas ruso-bielorrusas previstas desde el 12 al 16 de septiembre.

"Llamamos a Varsovia a reflexionar sobre las consecuencias de medidas tan contraproducentes y a reconsiderar la decisión lo antes posible", declaró en un comunicado la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova.

Los grandes ejercicios militares entre Rusia y Bielorrusia, llamados Zapad-2025 (Occidente-2025) y que comenzarám este viernes, suscitan la preocupación de los países de la OTAN, sobre todo tras la incursión este miércoles de una veintena de drones presuntamente rusos, que cruzaron por la frontera con Ucrania y Bielorrusia, una acción sin precedentes.

Este martes, el primer ministro polaco Donald Tusk había anunciado el cierre de la frontera a partir de la medianoche del jueves.

Polonia también ha solicitado formalmente una consulta urgente de los aliados al haber invocado el Artículo 4 de la OTAN, una decisión conjunta de Tusk y el presidente polaco, Karol Nawrocki, para preparar una respuesta conjunta de los aliados.

Las autoridades polacas han encontrado restos de un misil de origen desconocido y de siete drones tras la violación del espacio aéreo del país por parte de Rusia, informó este miércoles la portavoz del Ministerio del Interior, Kinga Gałecka. Galecka señaló que el misil del que se encontraron restos puede ser un misil polaco utilizado para derribar los drones.