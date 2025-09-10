Francia 'quema' las calles por los recortes: 200 detenidos, cortes de carreteras, protestas masivas y piedras contra la policía

Bloqueo total de Francia. Este es el objetivo de los manifestantes del movimiento Bloquons tout -Bloquearlo todo- , que han logrado este miércoles bloquear más de 50 nudos de transporte y centros educativos de todo el país.

París, Lyon, Marsella, Toulouse o Rennes han sufrido ya importantes bloqueos en autopistas y circunvalaciones y ya se han registrado graves enfrentamientos con la policía, a la que han lanzado adoquines de gran calibre.

Casi 200 personas ya han sido detenidas -132 sólo en París- en una jornada de movilizaciones convocada contra el Gobierno por el presupuesto de "regresión social" anunciado a comienzos del verano por el ya ex primer ministro François Bayrou.

🚨🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Véritable CHAOS sur la rocade de Rennes : des manifestants d’extrême gauche ont pris d’assaut un bus de ville avant d’y mettre le FEU. #10septembre pic.twitter.com/1F1NOAUFP7 — Bastion (@BastionMediaFR) September 10, 2025

80.000 policías

Poco importa a los franceses que Bayrou ya no esté al frente del Gobierno, que presentó su dimisión el martes tras perder una moción de confianza que muchos califican de suicida.

Hoy los franceses salen a la calle tras el nombramiento del hasta ahora ministro de Defensa, Sébastian Lecornu, como nuevo primer ministro, en un movimiento de Emmanuel Macron, que no ha gustado a la oposición.

Y lo hacen en un país prácticamente blindado con 80.000 policías con órdenes expresas de actuar con firmeza ante cualquier intento de bloqueo, sabotaje o violencia y que cuentan con el apoyo de vehículos blindados y helicópteros.

El amplio dispositivo de seguridad responde a la convocatoria lanzada por el movimiento Bloquearlo Todo, que llama a paralizar Francia mediante huelgas en comercios y transporte público, disrupciones en aeropuertos y estaciones, y bloqueos en fábricas, carreteras y centros logísticos.

🇫🇷‼️6h30 Paris se lève pour bloquer le périphérique pic.twitter.com/K0hiXNHiTl — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) September 10, 2025

Incendios, piedras y bloqueos

En las primeras horas, los incidentes se multiplican en varias ciudades de Francia. En Rennes los manifestantes han incendiado un autobús y se han desplegado varios vehículos blindados como respuesta.

En Lyon varios agentes de policía han sido atacados con adoquines "para matarlos", según ha afirmado este miércoles el ministro del Interior en funciones, Bruno Retailleau.

À Lyon les policiers de la bac ont été visés par des pavés. Pour tuer.



tout mon soutien à cette France du courage qui fait face à la haine anti-flic. pic.twitter.com/6kLMnFYx0Z — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) September 10, 2025

El acceso a los aeropuertos de Nantes, Toulouse y La Reunión se ha visto interrumpido por manifestaciones.

Mientras, la situación en la red ferroviaria se complica por momentos. Se produjeron incendios intencionados en las vías de cable en Colomiers, en la línea Toulouse-Auch y se cerró con candado una puerta de acceso a una estación y se colocó un árbol en la vía entre Roanne y Saint-Germain-au-Mont-d'Or.

Además, ha habido un intento de bloquear la Gare du Nord de París, que, por el momento, ha sido evitado por la policía francesa.

Dispositif policier important à la Gare du Nord. Nombreux manifestants masqués et habillés de noir. pic.twitter.com/eFxHB9o74t — Amaury Coutansais-Pervinquière (@amaurycoutansai) September 10, 2025

En ciudades como Lyon, Burdeos, Marsella y París miles de personas comienzan a llenar las calles para participar en las distintas manifestaciones que se han convocado contra los recortes del Gobierno a lo largo del día.

Movimiento Bloquearlo todo

Nacido al margen de los partidos tradicionales y sin el respaldo inicial de los grandes sindicatos, Bloquearlo Todo surgió como reacción a un paquete de recortes de 44.000 millones de euros, que incluía la congelación de ayudas sociales y la supresión de dos días festivos.

Con una base militante joven, una estructura horizontal y sin líderes, el movimiento no está impulsado ni organizado por fuerzas políticas.

No obstante, fuerzas como la extrema izquierda de La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon han expresado su respaldo a la iniciativa, mientras que la extrema derecha de Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen se ha desmarcado abiertamente.

De hecho, a diferencia de los chalecos amarillos, cuyo perfil ideológico era más difuso y transversal, hay quien sostiene que Bloqueemos Todo está articulado a través de facciones de izquierda radical.

Otras opiniones sugieren que también hay involucrados grupos de extrema derecha. El propio ministro de Interior en funciones, Bruno Retailleau, ha afirmado este miércoles que la movilización ciudadana de hoy ha sido "confiscada" y radicalizada por el "movimiento de extrema izquierda ultraviolenta".