Encuentran cabezas de cerdo frente a seis mezquitas de París: la policía abre una investigación por incitación al odio religioso

La conmoción se instaló este martes a las puertas de varias mezquitas en París y su área metropolitana.

A primera hora de la mañana, fieles que acudían a la oración descubrieron cabezas de cerdo arrojadas en los accesos de seis lugares de culto musulmán: las mezquitas Anwar El-Madina, en el XX distrito de la capital, otra en el XV, y otras en Montreuil, Montrouge y Malakoff.

Un hallazgo adicional se produjo en el XVIII distrito, donde una maleta contenía otra cabeza.

El prefecto de policía de París, Laurent Nuñez, calificó los hechos de “abyectos” y ordenó una investigación inmediata.

La brigada criminal de la Prefectura de Policía fue designada para esclarecer lo ocurrido y trabaja bajo la calificación de “provocación a la discriminación y al odio por motivos religiosos”.

La inscripción “Macron”

Según fuentes policiales, la primera alerta se produjo a las 5:30 de la mañana frente a la mezquita del XX distrito.

Las cámaras de seguridad captaron a un hombre de apariencia europea, vestido de negro y con una mochila, que regresó sobre sus pasos y dejó el macabro objeto a las 4:39.

Casi en paralelo, en Montreuil, otra cabeza apareció frente a la mezquita Islah. Esta llevaba escrita en azul la palabra “Macron”, detalle que el propio Ministerio Público confirmó. La investigación busca determinar si todos los ataques fueron coordinados.

Reacciones políticas

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, expresó su “indignación” y aseguró que se emplearán todos los recursos disponibles para identificar a los autores.

“Atacar un lugar de culto es un acto de una cobardía insondable”, escribió en la red X. El prefecto Nuñez insistió en que se trata de provocaciones dirigidas de manera deliberada a la comunidad musulmana.

También se pronunció el alcalde del XV distrito, Philippe Goujon, quien condenó “firmemente este acto inaceptable” y transmitió su apoyo a los fieles afectados.

Creciente islamofobia

Estos episodios se producen en un momento de incremento de los actos antimusulmanes en Francia.

Según el Colectivo contra la Islamofobia en Europa (CCIE), en 2024 se registraron 1.037 incidentes, un 25 % más que en 2023.

El Ministerio del Interior, con cifras mucho más bajas (173 casos ese mismo año), reconoce que muchos episodios no se denuncian y, por tanto, permanecen invisibles.

La utilización de cabezas de cerdo como método de profanación no es nueva. En marzo de 2024, a las puertas del ramadán, una mezquita turca en Saint-Omer (Pas-de-Calais) fue blanco de un ataque similar.

Y en 2019, durante la construcción de la mezquita de Bergerac, se hallaron restos animales y sangre esparcida en el edificio en obras.

La reiteración de estos hechos muestra que, pese a las condenas políticas, la islamofobia persiste como un fenómeno en alza y cada vez más visible en el espacio público francés.

La investigación abierta en París será clave para determinar si se trata de acciones aisladas o de un plan organizado con motivaciones políticas.