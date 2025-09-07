Un ataque masivo ruso deja al menos tres muertos y alcanza por primera vez un edificio gubernamental en Kiev

El humo se eleva sobre un edificio de la sede del gobierno ucraniano, después de los ataques con drones y misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev , Ucrania, el 7 de septiembre de 2025. Reuters

Al menos tres personas han muerto y otras 17 han resultado heridas -entre ellas una mujer embarazada- tras un nuevo ataque masivo ruso contra Ucrania durante la madrugada de este domingo, según ha informado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó.

Según la fuerza aérea ucraniana, Moscú ha lanzado 805 drones suicidas del tipo Shahed y 13 misiles durante la noche. Se convierte así en el mayor ataque aéreo de Rusia contra Ucrania desde el inicio de la guerra, superando el anterior récord de más de 740 drones en julio, según ha confirmado el ministro de Exteriores ucraniano.

Por primera vez desde que comenzó la ofensiva, un dron ha alcanzado el edificio más importante del gobierno ucraniano en Kiev, según ha informado la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko.

"Kiev, Krivói Rog, Dnipropetrovsk, Kremenchuk y Odesa quedaron bajo fuego. Sí, por primera vez, un edificio gubernamental ha resultado dañado debido a un ataque enemigo", confirmaba Svyrydenko.

Los bomberos trabajan para extinguir un incendio en el último piso de esta sede principal gubernamental mientras una densa columna de humo se eleva en el cielo de la capital.

Los fallecidos son un bebé de menos de un año, una mujer joven y una anciana, detallan las autoridades de Kiev.

Entre los daños materiales se encuentra un edificio residencial de nueve plantas parcialmente destruido, mientras que en otro edificio de apartamentos de 16 plantas impactaron fragmentos que desataron un incendio en los pisos más altos.

En Kremenchuk, el alcalde, Vitali Maletskí, ha indicado en Facebook que, debido al ataque, en parte de la ciudad no hay suministro eléctrico.



"Restauraremos los edificios, pero no podemos recuperar las vidas perdidas. El enemigo aterroriza y asesina a nuestro pueblo a diario en todo el país. El mundo debe responder a esta destrucción no solo con palabras, sino con hechos", añade en este comunicado.

"Y lo más importante: Ucrania necesita armas. Aquello que detenga el terror y no permita a Rusia intentar asesinar ucranianos cada día", agrega.

Este pasado sábado, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunciaba que Rusia ha lanzado desde principios de septiembre más de 1.300 drones suicidas, cerca de 900 bombas aéreas guiadas y hasta cincuenta misiles contra el país, pese a afirmar en público que está dispuesto a buscar el fin de la guerra.

"Rusia sigue prolongando esta guerra y busca convertir la diplomacia en una farsa absoluta. Y esto debe afrontarse con una respuesta unida: frente a los ataques y la destrucción, frente al desprecio por los esfuerzos diplomáticos y el diálogo civilizado", sostuvo Zelenski.



El cabeza de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, ha subrayado el cinismo de esta nueva escalada por parte del jefe del Kremlin, Vladímir Putin, justo en el momento en el que el presidente de EEUU, Donald Trump, "intenta lograr la paz en Ucrania".