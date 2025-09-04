Seis candidatos de AfD mueren en "raras circunstancias" antes de las elecciones del estado más poblado de Alemania

En las últimas semanas, seis candidatos del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) han fallecido en circunstancias diversas en vísperas de las elecciones locales en Renania del Norte-Westfalia, el estado más poblado del país, con 18 millones de habitantes.

La policía descarta indicios de criminalidad en todos los casos, aunque las defunciones han obligado a reimprimir papeletas y a que parte de los votantes por correo tenga que repetir su voto, recoge la BBC.

Las muertes han suscitado dudas y comentarios en las redes sociales, pese a que desde el Ministerio del Interior del estado se subraya que también otros partidos, como Los Verdes o los Socialdemócratas, han perdido candidatos en las últimas semanas. En total, cerca de 20.000 personas se presentan a cargos públicos en el proceso electoral convocado para el próximo 14 de septiembre.

La situación ha dado pie a todo tipo de teorías y especulaciones. El propio partido AfD, convertido en la segunda fuerza política nacional el pasado febrero y todavía catalogado como organización de extrema derecha por la agencia de inteligencia interna alemana —pese a que ese estatus está recurrido ante los tribunales—, ha contribuido a la difusión de algunas hipótesis.

Alice Weidel, copresidenta de la formación, amplificó en redes sociales la tesis de que el número de fallecimientos es "estadísticamente casi imposible", según un antiguo economista sobre el que no da más información.

No obstante, dirigentes regionales de AfD, como Kay Gottschalk, han pedido prudencia y una investigación sin alimentar teorías conspirativas, mostrando respeto a las familias de los fallecidos. Las fuentes policiales consultadas por la agencia DPA confirman que las primeras cuatro muertes se debieron a causas naturales o no se ha divulgado el motivo por privacidad; las dos restantes se encuentran en situación semejante.

Los comicios supondrán la primera prueba en el oeste alemán para la nueva estrategia de AfD, que en las estatales de mayo de 2022 obtuvo apenas un 5,4% de los sufragios en la zona —tradicionalmente asociada al corazón industrial del país—, pero que en las federales de este año alcanzó el 16,8%. Las encuestas prevén ahora un fuerte crecimiento para el partido en la región.

Un cartel de Alice Weidel, colíder y candidata a canciller de AfD , manchado con el número "161", desfigurado y decorado con pegatinas anti- AfD en Bad Honnef, cerca de Bonn. Reuters

La formación, que cuenta con apoyos en sectores de la derecha estadounidense y cuyo discurso sobre migración ha sido respaldado por figuras como Elon Musk, confía en afianzar su expansión territorial. Musk, quien ya respaldó a AfD a principios de año, ha reiterado recientemente su apoyo afirmando que "si Alemania no vota a AfD, será el fin de Alemania".