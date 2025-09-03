Bruselas blinda el pacto comercial con Mercosur para vencer el 'no' de Francia y lograr su ratificación este año

Tras varias semanas de retrasos y dudas, la Comisión de Ursula von der Leyen ha presentado finalmente este miércoles el texto definitivo del polémico acuerdo comercial con Mercosur, el mayor concluido hasta ahora por la UE, con el fin de que sea ratificado por los Gobiernos y la Eurocámara y entre en vigor a finales de año.

En esta recta final, el Ejecutivo comunitario ha introducido nuevas medidas de protección para el sector agrícola, como complemento del pacto con el bloque formado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que se cerró en diciembre de 2024 tras 25 años de negociaciones.

Su objetivo último es vencer el rechazo de Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, ha abanderado en los últimos años la oposición al acuerdo con Mercosur para proteger a su industria cárnica.

Las salvaguardas propuestas por Bruselas van "en la buena dirección", ha dicho el ministro francés de Comercio, Laurent Saint-Martin, en una primera indicación de que París podría girar hacia el 'sí' o al menos a la abstención.

"Nuestra ambición es completar el procedimiento de aprobación del acuerdo con Mercosur para finales de este año. Sé que esta es también la preferencia de nuestros socios brasileños", ha anunciado el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, en rueda de prensa.

Entre los principales promotores del pacto se encuentran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pretende reforzar los lazos de Bruselas con América Latina, así como el canciller alemán, Friedrich Merz, y la propia Von der Leyen.

Alegan que permitirá a la UE acceder a nuevos mercados para compensar la subida de aranceles decretada por Trump, así como reducir la dependencia respecto a China en productos como las tierras raras.

Para facilitar su ratificación, Bruselas ha decidido en primer lugar dividir el acuerdo con Mercosur en dos partes para evitar el veto de los Parlamentos nacionales, incluido el de Francia.

El capítulo estrictamente comercial, el más importante para la UE, sólo deberá ser validado por los Estados miembros por mayoría cualificada y por la Eurocámara por mayoría simple.

Es decir, para tumbarlo se necesita una minoría de bloqueo de como mínimo cuatro países que representen al menos el 35% de la población de la UE, que en este momento parece altamente improbable, tal y como admitía este miércoles el primer ministro polaco, Donald Tusk.

Además de Francia, en el pasado han expresado su rechazo Polonia, Países Bajos, Irlanda y Austria alegando su impacto sobre el sector agrícola. Por su parte, Italia ha mostrado también reservas, aunque parece que ahora se decanta por el 'sí'.

En un intento final de convencer a los países de este bloque, el Ejecutivo comunitario ha introducido nuevas medidas de protección para el sector agrícola.

Nuevas salvaguardas

En primer lugar, Bruselas se compromete a vigilar de cerca e informar semestralmente sobre la evolución de los volúmenes de exportación y los precios de los productos más sensibles (carne de vacuno, pollo, arroz y azúcar), con un nuevo "mecanismo de defensa" que se aprobará por ley.

Se trata de poder activar de forma temprana las cláusulas de salvaguarda previstas en el acuerdo con Mercosur en caso de un aumento brusco de las importaciones que provoque distorsiones en el mercado, lo que permitiría reintroducir los aranceles.

Bruselas iniciará una investigación si se registra un incremento superior al 10% de las importaciones anuales de un producto y los precios son al menos un 10% más bajos que los de productos competidores en la UE. El plazo para activar las salvaguardas se reduce a 21 días en los casos urgentes.

El Ejecutivo comunitario anuncia además que promoverá una mayor alineación con Mercosur en materia de estándares de pesticidas y bienestar animal para productos importados, aunque de momento no da ningún paso concreto para poner en marcha las 'cláusulas espejo' que reclama el sector.

Finalmente, la Comisión ha previsto en el nuevo presupuesto plurianual de la UE para 2027-2032 una reserva agrícola de 6.300 millones de euros para medidas de crisis, duplicando la dotación actual.

No obstante, no hay ninguna cantidad que se vaya a dedicar exclusivamente a los agricultores afectados por el acuerdo con Mercosur. De hecho, Bruselas considera que este dinero funciona como una especie de seguro, pero que no hará falta usarlo.

"Hemos adoptado todas las precauciones posibles para dar garantías a nuestro sector agroalimentario de que este acuerdo es bueno para ellos", ha destacado el comisario de Comercio, que ha consultado hasta el último día con los países más reticentes y también con las organizaciones agrícolas.

Beneficios del pacto

El Ejecutivo comunitario sostiene además que las exportaciones agroalimentarias europeas a Mercosur crecerán cerca del 50%, gracias a la bajada de aranceles en productos clave como vinos y licores (hasta el 35%), chocolate (20%) y aceite de oliva (10%).

El pacto protege además 344 indicaciones geográficas europeas contra imitaciones y establece límites muy estrictos a las importaciones preferentes de productos sensibles: por ejemplo, solo el 1,5% de la producción de vacuno -equivalente a dos filetes por persona y año- y 1,3% de aves de corral).

El acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur, que se basa en el canje de carne de vacuno y productos agrícolas latinoamericanos por coches y maquinaria de la Unión Europea, permitirá a los exportadores comunitarios ahorrar 4.000 millones al año en aranceles, según Bruselas.

En concreto, se recortan los "aranceles prohibitivos" de Mercosur sobre productos industriales clave como automóviles (actualmente 35%), maquinaria (14-20%) y farmacéuticos (hasta 14%),

Se calcula que el acuerdo puede incrementar las exportaciones anuales de la UE a Mercosur hasta un 39% (49.000 millones de euros), apoyando más de 440.000 empleos en Europa.

Además de Mercosur, Bruselas ha presentado también este martes para ratificación el Acuerdo Global Modernizado con México.

Este nuevo pacto elimina los últimos aranceles prohibitivos a alimentos europeos (queso, pollo, cerdo, pasta, manzanas, mermeladas, chocolate, vino), que llegaban hasta el 100% en algunos casos.

También facilitará el acceso de industrias estratégicas a materiales críticos como fluorita, bismuto y antimonio.

"Nuestros acuerdos con Mercosur y México son hitos clave para el futuro económico de la UE. Seguimos diversificando el comercio, forjando nuevas alianzas y abriendo oportunidades de negocio. La UE ya es el mayor bloque comercial del mundo, y estos tratados consolidan nuestra posición”, ha celebrado Von der Leyen.