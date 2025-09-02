Le Pen exige a Macron elecciones anticipadas "exprés" en Francia tras negarse a sostener el Gobierno de Bayrou

La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, ha exigido este martes al presidente Emmanuel Macron que convoque elecciones de manera "ultra rápida". Lo ha hecho después de dar por finiquitado el Gobierno del actual primer ministro, François Bayrou, porque, según ha avanzado, su partido votará en contra en la moción de confianza del próximo lunes, junto al resto de la oposición.

Le Pen ha acudido acompañada del presidente de su partido Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, a la cita que le había dado Bayrou para tratar de salvar su puesto y sacar adelante los ajustes fiscales que planea para 2026. No obstante, la ultraderechista ha insistido en declaraciones a la prensa recogidas por Efe, que si pide una convocatoria electoral es, precisamente, para que una nueva mayoría pueda elaborar unos presupuestos.



La jefa de la extrema derecha ha desautorizado los movimientos del primer ministro para tratar de negociar ahora sus presupuestos, porque, a su juicio, eso lo tendría que haber hecho cuando el 15 de julio anunció sus planes de un ajuste de cerca de 44.000 millones de euros, pero "no lo hizo".

"Si realmente hubiera querido escuchar las reclamaciones de los diferentes partidos políticos lo tendría que haber hecho desde el mes de julio y no como una forma de negociación para si le votan o no la confianza", ha subrayado.

Un ajuste de 44.000 millones

Bayrou ha convocado el próximo 8 de septiembre una moción de confianza que pretendía que fuera un referendo de principio a la necesidad de hacer ese ajuste de casi 44.000 millones de euros para discutir más tarde el contenido de ese ajuste, pero la oposición en bloque ha anunciado que votará en contra.



Eso obligará al primer ministro centrista a dimitir inmediatamente y Macron -que ha descartado repetidamente dimitir como le reclama la izquierda radical y como también querría el RN- tendrá que optar entre buscar a otro primer ministro que pueda tener el respaldo de la cámara de diputados o convocar elecciones legislativas anticipadas.



Le Pen dijo que había acudido con Bardella para decirle a Bayrou que no podía pretender alertar de la "gravedad terrible de las finanzas públicas" cuando es "responsable" de esa situación y, al mismo tiempo, "no tomar medidas que sean justas y eficaces" en respuesta.



La líder de la extrema derecha francesa hizo hincapié en que están "en desacuerdo absoluto" con las medidas que ha planteado el primer ministro centrista en su proyecto de ajuste, "bien porque son anecdóticas, bien porque son profundamente nocivas".

François Bayrou, en el foro de MEDEF en París el pasado jueves. Abdul Saboor Reuters

El RN sugiere, en particular, recortar el gasto público dedicado a la inmigración y estima que ahí se podrían ahorrar "miles de millones de euros", pero también la contribución francesa a la Unión Europea.



Por eso Le Pen insistió en que hay que convocar a los franceses a las urnas para que "la nueva mayoría que salga de esas elecciones" pueda construir unos presupuestos: "Esa es en realidad la única solución democrática".



Bardella reiteró la misma idea: "Cuanto antes vayamos a las urnas, antes tendrá Francia unos presupuestos".



Pocas horas antes, el vicepresidente del RN, Sébastien Chenu, había afirmado que los sondeos inducen a pensar que la extrema derecha podría tener "una mayoría absoluta", gracias en particular al "hundimiento del bloque central", el de los partidos macronistas.



Las consultas de Bayrou con los líderes de los partidos, que se iniciaron el lunes, van a continuar hasta el próximo jueves, cuando acudirán a su residencia oficial de Matignon los socialistas.



Ya han dicho que no tienen intención de presentarse ni los ecologistas ni La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, porque no ven ningún sentido reunirse con un primer ministro que va a caer, y porque su objetivo es que también dimita Macron para que se convoquen elecciones presidenciales. Con ese fin, el día 9 presentarán una moción parlamentaria para destituirlo.