El avión de Ursula von der Leyen sufre un ataque ruso en su GPS cuando aterrizaba en Bulgaria

El avión en el que viajaba el domingo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue víctima de un ataque presuntamente ruso que desactivó los servicios de navegación de GPS y obligó a los pilotos a utilizar mapas analógicos para aterrizar en Bulgaria.

Así lo avanzaba este lunes el Financial Times que, asegura, citando a tres funcionarios con conocimiento del asunto, que el incidente, que no ha tenido más consecuencias, está siendo investigado como "una operación de interferencia rusa".

Von der Leyen volaba desde Varsovia a la ciudad de Plovdiv, en el centro de Bulgaria, para reunirse con el primer ministro Rosen Zhelyazkov y visitar una fábrica de municiones. El viaje forma parte de la gira que la jefa del Ejecutivo europeo ha realizado por los países fronterizos con Rusia para mostrar el apoyo de la UE frente a las amenazas de Moscú.

Rusia lleva tiempo interfiriendo periódicamente la señal GPS de los aviones que sobrevuelan la región del mar Báltico, al norte de Europa. Lituania, Estonia, Letonia o Finlandia han avisado en varias ocasiones sobre el peligro que esto supone para la aviación civil.

No obstante, las interferencias registradas en el espacio aéreo búlgaro, en el sureste europeo, sugiere que el alcance de estos ataques son mucho mayores. "Nadie está a salvo", aseguraba recientemente la embajadora de Finlandia en España, Sari Rautio, en una entrevista con este periódico en la que alertaba del aumento de las actividades de guerra electrónica rusas.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.