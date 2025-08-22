Muere un senderista español de 67 años al sufrir una caída en los Pirineos franceses

Un senderista español de 67 años ha fallecido este jueves al sufrir una caída en la cima del pico Carlit (Francia), en la zona oriental de los Pirineos, propiciada por las malas condiciones meteorológicas que también han dificultado las labores del rescate.

El hombre iba acompañado de su esposa, quien ha resultado ilesa y ha bajado por sus propios medios para pedir auxilio a los gendarmes de montaña, según ha informado la emisora France Bleu. La pareja contaba con el equipamiento adecuado para el sendederismo.

El citado medio ha explicado que la caída se ha debido a la niebla y llovizna que han dificultado la visibilidad, causando asimismo que las rocas de la montaña resbalasen. Las malas condiciones meteorológicas han afectado las labores del helicóptero de rescate que se desplazó a la zona.

El año pasado también otro excursionista español, de 67 años, perdió la vida al caer por un barranco, donde la nieve provocó dificultades en el lugar.