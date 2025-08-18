-El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió con el líder ruso, Vladimir Putin, en Alaska para hablar sobre Ucrania. El encuentro finalizó tras un par de horas sin llegar a un acuerdo.

-En una rueda de prensa posterior, Trump abandonó su exigencia de un alto el fuego y, en su lugar, pidió un acuerdo de paz permanente, aceptando la exigencia de Putin de quedarse con el Dombás, los territorios del este de Ucrania.

-Tras la cumbre, Trump invitó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a la Casa Blanca para mantener un cara a cara e informarle sobre lo ocurrido en Alaska. EEUU también ha filtrado que Moscú está dispuesto a que Washington ofrezca garantías de seguridad a Kiev, pero sin permitir su adhesión a la OTAN.

Donald Trump y Vladímir Putin en su encuentro en Alaska. Reuters

-Los principales líderes europeos anunciaron que también asistirían a las conversaciones en Washington D.C. Estarán en la Casa Blanca la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rütte; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, respectivamente; y los jefes de Gobierno de Alemania, Reino Unido e Italia, en su orden: Friedrich Merz, Keir Starmer y Giorgia Meloni. Pedro Sánchez ha quedado excluido del viaje, como de las reuniones anteriores de la llamada coalición de los dispuestos.

-Zelenski, que ya se encuentra en Washington, ha celebrado la decisión "histórica" de que EEUU se comprometa a reforzar la seguridad de Ucrania, pero ha reiterado que cualquier decisión sobre su futuro debe tomarse con su participación y con el objetivo de alcanzar una paz duradera..

-Los líderes europeos de la coalición de los dispuestos, que busca ofrecer garantías a Ucrania, se reunieron el domingo para discutir sus planes y presentarlos a Trump.

-El presidente estadounidense, al que se vio muy jovial con Putin durante la cumbre tras haberlo amenazado con sanciones si no firmaba un alto el fuego, ha reactivado la presión contra Zelenski en las últimas horas, asegurando que el presidente ucraniano puede acabar la guerra "casi de inmediato" si renuncia a recuperar Crimea y a la adhesión de su país a la OTAN.