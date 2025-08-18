[El Ejército de Putin presiona en el Dombás con 110.000 soldados y Ucrania intenta cortar el avance ruso]
[Trump presiona a Zelenski diciendo que puede acabar la guerra "casi de inmediato" si renuncia a Crimea y a la OTAN]
-
El programa del agitado día diplomático en la Casa Blanca
Este es el programa de las reuniones que tendrán lugar a lo largo del día de hoy en la Casa Blanca, hora española, y que se antojan decisivas para el fin de la guerra de Ucrania:
18:00. Los líderes europeos, encabezados por Starmer, Macron y Merz, llegan a la Casa Blanca.
19:00. Trump recibe y saluda a Zelenski.
19:15. Reunión bilateral entre Trump y Zelenski.
20:15. Trump recibe y saluda a los líderes europeos.
21:00. Reunión múltiple entre el presidente estadounidense y la coalición de los dispuestos.
-
Zelenski exige una paz duradera y no un acuerdo que le permita a Putin preparar un nuevo ataque
Volodimir Zelenski, recién aterrizado en Washington para su segunda reunión con Trump en el Despacho Oval, ha reiterado que una paz para Ucrania debe ser duradera y no un acuerdo que le sirva al líder ruso Vladimir Putin para lanzar un nuevo ataque.
"Todos compartimos el firme deseo de poner fin a esta guerra de forma rápida y fiable. Y la paz debe ser duradera. No como hace años, cuando Ucrania se vio obligada a ceder Crimea y parte de nuestro Este —parte del Donbás— y Putin simplemente lo utilizó como trampolín para un nuevo ataque", ha reflexionado en su cuenta de Twitter.
I have already arrived in Washington, tomorrow I am meeting with President Trump. Tomorrow we are also speaking with European leaders. I am grateful to @POTUS for the invitation. We all share a strong desire to end this war quickly and reliably. And peace must be lasting. Not…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025
Tampoco, según Zelenski, debe repetirse la situación de 1994 cuando Ucrania recibió una serie de garantías de seguridad -a cambio de entregar sus armas atómicas- que no funcionaron. "Por supuesto, Crimea no debería haberse cedido entonces, al igual que los ucranianos no cedieron Kiev, Odesa ni Járkov después de 2022. Los ucranianos luchan por su tierra, por su independencia", ha añadido.
-
¿Qué ha pasado en las últimas horas?
-El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió con el líder ruso, Vladimir Putin, en Alaska para hablar sobre Ucrania. El encuentro finalizó tras un par de horas sin llegar a un acuerdo.
-En una rueda de prensa posterior, Trump abandonó su exigencia de un alto el fuego y, en su lugar, pidió un acuerdo de paz permanente, aceptando la exigencia de Putin de quedarse con el Dombás, los territorios del este de Ucrania.
-Tras la cumbre, Trump invitó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a la Casa Blanca para mantener un cara a cara e informarle sobre lo ocurrido en Alaska. EEUU también ha filtrado que Moscú está dispuesto a que Washington ofrezca garantías de seguridad a Kiev, pero sin permitir su adhesión a la OTAN.
-Los principales líderes europeos anunciaron que también asistirían a las conversaciones en Washington D.C. Estarán en la Casa Blanca la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rütte; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, respectivamente; y los jefes de Gobierno de Alemania, Reino Unido e Italia, en su orden: Friedrich Merz, Keir Starmer y Giorgia Meloni. Pedro Sánchez ha quedado excluido del viaje, como de las reuniones anteriores de la llamada coalición de los dispuestos.
-Zelenski, que ya se encuentra en Washington, ha celebrado la decisión "histórica" de que EEUU se comprometa a reforzar la seguridad de Ucrania, pero ha reiterado que cualquier decisión sobre su futuro debe tomarse con su participación y con el objetivo de alcanzar una paz duradera..
-Los líderes europeos de la coalición de los dispuestos, que busca ofrecer garantías a Ucrania, se reunieron el domingo para discutir sus planes y presentarlos a Trump.
-El presidente estadounidense, al que se vio muy jovial con Putin durante la cumbre tras haberlo amenazado con sanciones si no firmaba un alto el fuego, ha reactivado la presión contra Zelenski en las últimas horas, asegurando que el presidente ucraniano puede acabar la guerra "casi de inmediato" si renuncia a recuperar Crimea y a la adhesión de su país a la OTAN.