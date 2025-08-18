Un francotirador ucraniano bate el récord mundial con un disparo a 4.000 metros que atraviesa a dos soldados rusos

Un francotirador ucraniano de la unidad de élite Pryvyd (“Fantasma”) ha reivindicado el que sería el disparo más largo jamás registrado en combate: 4.000 metros.

La bala, disparada con un rifle antiblindaje Snipex Alligator de calibre 14,5 mm, atravesó a dos soldados rusos dentro de un edificio en la región oriental de Donetsk, según confirmaron medios locales.

El episodio ocurrió el 14 de agosto y fue documentado por el periodista ucraniano Yurii Butusov, que difundió imágenes en su canal de Telegram mostrando a dos militares rusos desplomándose tras recibir el impacto.

#Ucrania



🎯 4000 metros: un disparo histórico de francotirador



Por primera vez en la historia de las guerras con uso de inteligencia artificial, un francotirador ucraniano del grupo “Pryvyd”( el fantasma ) realizó un disparo exitoso a una distancia récord de 4000 metros,… pic.twitter.com/G3EsRm3LHi — Tte.Dan 🪖 (@kozako01) August 15, 2025

“¡Precisión increíble y un nuevo récord mundial de alcance!”, celebró Butusov, asegurando que la operación se realizó con apoyo de un dron y sistemas de inteligencia artificial para calcular trayectorias y condiciones de disparo, según cuenta The Telegraph.

Escalada en Donetsk

El disparo se produjo entre las ciudades de Myrnohrad y Pokrovsk, escenario de algunos de los combates más intensos de las últimas semanas.

Moscú ha redoblado su ofensiva en la zona con el objetivo de consolidar el control total de Donetsk, algo que Vladimir Putin busca imponer como condición en eventuales negociaciones de paz, pese a que aún no domina la región en su totalidad.

El momento simbólico llega en plena presión militar rusa. Las autoridades ucranianas destacan que, solo en el último año de operaciones defensivas en Donetsk, casi 1.000 soldados rusos han muerto por fuego de francotiradores y emboscadas en la zona.

Récords previos

Si la marca se confirma, el autor -cuyo nombre no se ha revelado por motivos de seguridad- habrá superado a su compatriota Vyacheslav Kovalsky, que en 2023 alcanzó a un soldado ruso a 3.800 metros con un rifle de fabricación local apodado “Señor del Horizonte”.

Aquel récord ya había relegado a un francotirador canadiense que en 2017 abatió a un combatiente del Estado Islámico en Irak a 3.540 metros, y a Craig Harrison, un tirador británico que eliminó a un talibán a 2.478 metros en Afganistán en 2019.

El Alligator, arma empleada en el disparo de agosto, fue diseñado originalmente como un arma antiblindaje y su rango oficial es de 2.000 metros, la mitad de lo que supuestamente se logró.

La gesta confirma, según analistas, que Ucrania se ha convertido en un banco de pruebas de innovaciones bélicas desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

Drones y software

El uso de inteligencia artificial y drones en coordinación con francotiradores es ya habitual en las Fuerzas Armadas ucranianas.

Estas herramientas permiten ampliar los límites del armamento, compensando las carencias de munición y equipos sofisticados.

El medio especializado Defence Express destacó que “la experiencia en el campo ha demostrado no solo requisitos distintos a los previstos, sino también capacidades que superan con creces las expectativas de sus propios creadores”.

Más allá del récord, la noticia refleja la creciente dependencia de Ucrania en tecnología de precisión y guerra asimétrica para contrarrestar la superioridad numérica de las tropas rusas.

El tiro de 4.000 metros no solo será recordado como un hito técnico, sino también como un episodio simbólico en un conflicto donde cada avance tecnológico puede inclinar la balanza en los combates más duros.