Sánchez vuelve a quedar excluido: los líderes europeos respaldan una reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelenski

Los principales líderes europeos, la UE y el Reino Unido reclamaron este sábado "una reunión trilateral", entre los presidentes de EEUU, Rusia y Ucrania, tras la cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin celebrada esta madrugada en Alaska sin alcanzar ningún acuerdo.

Nuevamente, el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha quedado excluido de una declaración conjunta que firman el presidente francés y finés, además de los jefes de Gobierno de Italia, Alemania, Polonia, Finlandia, Reino Unido. Por parte de la UE los signatarios son Ursula von der Leyen y Antonio Costa.

Tanto para los firmantes como para Trump, el siguiente paso es "continuar las conversaciones, incluyendo al presidente Zelenski", quien se reunirá con el mandatario estadounidense este lunes en la Casa Blanca.

Asimismo, el texto recoge el agradecimiento a la posición que ha tomado Trump: "Los líderes acogieron con satisfacción los esfuerzos del presidente Trump por detener la matanza en Ucrania, poner fin a la guerra de agresión de Rusia y lograr una paz justa y duradera".

También se ha expuesto que "Ucrania debe contar con garantías de seguridad inquebrantables para defender eficazmente su soberanía e integridad territorial".

De este modo, la declaración sostiene el apoyo a Trump por estar dispuesto a ofrecer estas garantías de seguridad.

Mediante ella los agentes europeos se comprometen a "mantener la presión sobre Rusia" y a seguir "reforzando las sanciones ampliando las medidas económicas para ejercer presión sobre la economía de guerra de Rusia hasta que se alcance una paz justa y duradera".



Por otro lado, los líderes europeos insistieron en que "corresponderá a Ucrania tomar decisiones sobre su territorio", ya que "las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza".

"Ucrania puede contar con nuestra solidaridad inquebrantable mientras trabajamos por una paz que salvaguarde los intereses vitales de seguridad de Ucrania y Europa", concluye el comunicado.

Sin acuerdo en la cumbre

La reunión entre Trump y Putin este viernes en Alaska concluyó sin un acuerdo para un alto el fuego en Ucrania, pero ambos líderes manifestaron su sintonía y el estadounidense calificó las conversaciones de "extremadamente productivas".

Tras el encuentro, Trump mantuvo una llamada telefónica el sábado por la mañana con Zelenski y líderes europeos, incluida Von der Leyen, en la que les informó sobre su reunión con Putin.